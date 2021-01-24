Saç kesiminize uygun makyaj güzelliği vurguluyor

UZUN, DAĞINIK, DALGALI SAÇLAR

Uzun saçlarınızı dağınık dalgalı stilde kullandığınız zaman doğal tonlarda bir makyaj yapmanız önerilir. BB krem ve pembe tonlarda bir allık, birkaç kat maskara ve yine pembe tonlarda bir dudak parlatıcısı bu saç modeli için yeterli olacaktır.



KAHKÜLLÜ SAÇLAR

Kahküller gözlerin daha fazla dikkat çekmesine neden olabileceği için gözleri belirginleştiren göz makyajlarını denemeniz yerinde olacaktır. Renkli gözleriniz varsa siyah tonlarda, koyu renk gözleriniz varsa da toprak tonlarında buğulu göz makyajlarını tercih edebilirsiniz.



UZUN BOB SAÇLAR

Saçlarınız uzun bob kesimdeyse, saç uçları yüzünün alt bölgesine dikkati topladığı için canlı renklerde rujlar kullanabilirsiniz. Kırmızı, bordo, mercan, fuşya, mürdüm gibi tonları deneyebilirsiniz



PIXIE KESİM SAÇLAR

Pixie kesim denilen, kısa ve saçın bir tarafının diğer taraftan daha kısa olduğu saç kesimini kullanıyorsanız kaş makyajına önem vermelisiniz. Bu tarz saç kesimleri alın bölgesinde dikkatleri topladığı için kaşlarınız daha fazla ön planda olacaktır. O nedenle eğer kaşlarınız seyrekse kaş kalemlerinden yardım alarak daha düzgün şekilli kaşlara ulaşabilirsiniz.



DAĞINIK TOPUZ

Dağınık bir topuz stili tercih edeceğiniz zamanlarda elmacık kemiklerinizi ön plana çıkartacak bir ten makyajını ve makyajınızın geri kalanında ise doğal ve nude tonları tercih edebilirsiniz. Elmacık kemiklerini ön plana çıkartmak için aydınlatıcıyı bu bölgeye uygulayabilirsiniz. Dudak makyajında ise nude tonda, mat bir ruj kullanabilirsiniz.



YÜKSEK ATKUYRUĞU

BU saç modeli hem çok şık olduğu, hem de yüzü daha gergin gösterdiği için çok seviliyor! Ayrıca istediğiniz makyaj stiliyle de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak bu saça en çok yakışan siyah göz kalemiyle belirginleşen gözler ve bordo rujdan oluşan çekici makyaj.