Aşı ile turizmcilerin beklentileri yükseldi

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle, açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye'nin turizm sektöründe yüzde 70'lik bir daralma yaşandığını söyleyen Bodrium Otel & SPA Müdürü Yiğit Girgin, bu yıl gerçekleştirilen aşılama çalışmaları ile birlikte sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. 2020 yılında, yaşanan sıkıntılara rağmen beklediklerinden daha iyi bir sezon geçirdiklerini ifade eden Yiğit Girgin, aşılama faaliyetleri düzenli bir şekilde yapılırsa bu yıl daha yüksek turist kapasitesine ulaşılabileceğini dile getirdi. 2021 turizm sezonundan umutlu olduklarının altını çizen Girgin, "Türkiye olarak 'biz güvenli ülkeyiz' imajı yaratmalıyız" dedi. Pandemi nedeniyle etkilenen sektörlerin başında pek çok farklı sektörü de besleyen turizmin geldiğine dikkat çeken Yiğit Girgin, ekonominin canlanması için turizm sektörünün hareketlenmesi ve desteklenmesi gerekliliğine dikkat çekti.