Boyun fıtığında mikro cerrahi rahatlığı

Orta yaşlılarda daha sık rastlanan ve yaşlanma sonucu kireçlenmeye bağlı sinir sıkışması nedeniyle de ortaya çıkan boyun fıtığının, darbe ve travma sonucu da görülebildiğini vurgulayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gültekin Erdoğan, "Boyun fıtığı kişinin hareketsiz yaşam tarzı ve mesleğine göre de artış gösterebiliyor. Öne eğilerek iş yapan, elişi ile uğraşan, yüksek yastık kullanan kişilerde boyun fıtığı oluşma riski artıyor. Hastanın durumuna göre öncelikle ilaç tedavisi ve fizik tedavisi uyguluyoruz. Eğer baskı şiddetliyse ve fıtıklaşma varsa ameliyat öneriyoruz" diye konuştu. Günümüzde boyun fıtığı ameliyatlarında daha çok mikro cerrahiyle tedavi gerçekleştirdikleri bilgisini veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ameliyat kritik dokulara en az zararı verdiği için tercih ediliyor. Kişiden kişiye değişmekle birlikte operasyon bir buçuk saat kadar sürüyor. Hasta ameliyattan sonraki gün evine gidebiliyor, 1 hafta içinde de normal yaşantısına dönebiliyor."