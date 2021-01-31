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Haberler Pazar Boyun fıtığında mikro cerrahi rahatlığı

Boyun fıtığında mikro cerrahi rahatlığı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gültekin Erdoğan, boyun fıtığında erken tanı ve müdahalenin önemli olduğunu söyledi. Erdoğan, geniş bir yaş grubunda görülebilen boyun fıtığının boyun-kol ağrısı, el ve parmaklarda uyuşma ile cansızlık olarak kendisini gösterdiğine dikkat çekti.

Boyun fıtığında mikro cerrahi rahatlığı

31.1.2021

Orta yaşlılarda daha sık rastlanan ve yaşlanma sonucu kireçlenmeye bağlı sinir sıkışması nedeniyle de ortaya çıkan boyun fıtığının, darbe ve travma sonucu da görülebildiğini vurgulayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gültekin Erdoğan, "Boyun fıtığı kişinin hareketsiz yaşam tarzı ve mesleğine göre de artış gösterebiliyor. Öne eğilerek iş yapan, elişi ile uğraşan, yüksek yastık kullanan kişilerde boyun fıtığı oluşma riski artıyor. Hastanın durumuna göre öncelikle ilaç tedavisi ve fizik tedavisi uyguluyoruz. Eğer baskı şiddetliyse ve fıtıklaşma varsa ameliyat öneriyoruz" diye konuştu. Günümüzde boyun fıtığı ameliyatlarında daha çok mikro cerrahiyle tedavi gerçekleştirdikleri bilgisini veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ameliyat kritik dokulara en az zararı verdiği için tercih ediliyor. Kişiden kişiye değişmekle birlikte operasyon bir buçuk saat kadar sürüyor. Hasta ameliyattan sonraki gün evine gidebiliyor, 1 hafta içinde de normal yaşantısına dönebiliyor."

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