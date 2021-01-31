Duvarlarda zıt renklerin uyumu

Kolonları, duvarların köşelerini ve hatta tavanı farklı renklere boyamak odadaki derinlik algımıza yeni boyutlar katabilir. Aynı duvarın üzerinde zıt renkleri buluşturarak da odanın derinliğini değiştirebilirsin, bu şekilde odada yeni alanlar da oluşturabilirsiniz. Örneğin kitap okumak için oluşturduğunuz bir köşeyi odanın geri kalanından farklı bir renge boyayarak yeni bir alan havası yaratmak mümkün.

CANLILIK VE DİNGİNLİK

Evinizdeki her duvarı farklı renklere boyayarak zıt renkleri bir araya getirebilirsiniz. Zıt renkleri bir arada kullanmak için sadece canlı renkler kullanmanız gerekmez, pastel tonlarındaki zıt renkleri de bir arada kullanabilirsiniz, üstelik bu evinize daha yumuşak bir hava kazandıracaktır. Koyu ve açık renkleri yan yana getirerek evindeki odalara canlılık ve kontrast katıp özgün bir stil oluşturabilirsiniz. Hatta duvarları çeşitli aksesuarlarla süslendirerek zıtlıkları çeşitlendirebilirsiniz. Ayrıca sıcak ve soğuk renkleri kullandığınız zaman evinin enerjisini dengeleyebilirsiniz, bu sayede hem canlılığı hem de dinginliği aynı zamanda yaşayabilirsiniz.



HANGİ ZIT RENKLER BİRBİRİNE YAKIŞIR?

Aklınıza gelebilecek bütün renkleri bir arada kullanabilirsin. Mesela mor ve gri, saks mavisi ve bej rengi, hatta siyah ve beyaz birbirine yakışan renk kombinasyonları olabilir. Önemli olan nokta eşyaların da renkleri tamamlıyor olması. Zıt renklerle uyumu yakalayabilmeniz için odadaki eşyaların da mümkün olduğunca duvarlarla uyumlu olması gerekiyor, renk seçimi yaparken uyuma dikkat ederseniz daha güzel bir stil yakalayabilirsiniz.

MELİH DEMİRTAŞ