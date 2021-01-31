İzmir’e yeni bir yaşam tarzı

Ülke olarak zor bir yılı geride bıraktığımızı belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, Türkiye'nin artık bir toparlanma sürecine girdiğini ve ekonominin yeniden canlanacağını söyledi. Grup olarak 2019 ve 2020 yılı içinde toplam 10 inşaat projesi gerçekleştirdiklerini ve hepsini tamamlayarak yaşama geçirdiklerini dile getiren Kalı, 2021 ve 2022 yıllarında konut ve sağlık alanında İzmir ve Ege Bölgesi'ne önemli yatırımlar hedeflediklerini açıkladı.

ŞEHRİN HER NOKTASINDA

2021 ve 2022'de 5 yeni inşaat projesine başlamaya hazırlandıklarını kaydeden Kalı şu bilgileri verdi: "İzmir'in her noktasında olmayı seviyoruz. Çünkü kentin potansiyeline inanıyoruz. 2021ve 2022 yılı içerisinde Gaziemir, Urla, Alsancak ve Çiğli'de yeni konut projelerine başlayacağız. Biz grup olarak bugüne dek toplam 15 proje gerçekleştirdik. 6 binin üzerinde konut yaptık. Binalarda çatlak bile oluşmadı. Doğru lokasyonda doğru işler yapmamız ve asıl mesleğim olan cerrah titizliği de inşaat sektörüne de dolaylı olarak yansıdı. MyVia ve MyWay markaları insanların aklında bir güven duygusu uyandırmayı başardı.

İKİ YENİ HASTANE

Yeni konutlar hem deprem hem de pandemi nedeniyle doğal yaşam konsepti sunacak; bahçeli yaşama daha çok özen göstereceğiz. Evleri ayrıca denizle buluştuyoruz. İzmir çok yüksek binaları kaldıracak bir şehir değil. Dikey mimariden çok yatay mimariye önem vermeli. Normalde yeni nesile ev üretilir eski neslin evi vardır çünkü. Ama İzmir'de insanların yüzde 60'ı evini değiştirmesi gerekiyor. Sağlık sektöründeki yatırımları sürdüreceklerini de kaydeden Op. Dr. Kenan Kalı sözlerine şöyle devam etti: "İzmir ve Ege'de sağlık alanında 3 yeni yatırım daha yapmak istiyoruz. Şu anda Gözde İzmir Hastanesi ve Özel Sağlık Hastanesi olarak kentin merkezindeyiz. İzmir'in kuzey ve güneyine iki yeni hastane daha kazandıracağız. Özel Sağlık Hastanesi ile birlikte sağlık turizmi konusuna da ağırlık vermeye başladık. Şu anda İzmir'e İngiltere'den hasta getiriyoruz. Sağlık turizmi için Amerikalı bir şirketle anlaştık. Sağlık turizmi kente önemli kazanımlar sağlayan bir iş kolu. Sağlık turistleri sayesinde, esnaf, taksici ve tüm kent hep beraber zenginleşir, bu kaynaktan hep birlikte yararlanırız."