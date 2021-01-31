Kurutulmuş çiçeklerle yaratıcılığınızı konuşturun

Çiçekleri kurutarak dekorasyonunda kullanabileceğin tekniklerden birincisi kurumuş çiçek baskısı ile aksesuar oluşturmak. Sevdiğiniz çiçekleri iki düz ağırlık ya da bir kitabın arasında kuruttuktan sonra oldukça basit bir uygulama olan baskı için kullanabilirsin. Öncelikle hangi malzemelere ihtiyacınız olduğuna bakalım: Çerçevenin arka planını oluşturmak üzere 1 adet kağıt, çift taraflı yapışkan bant ya da yapıştırıcı ve makas.



DERİNLİKLİ TABLOLAR

Adeta bir sanat eseri oluşturmanı sağlayabilecek bu yöntem için ihtiyaç duyacağınız ana malzemeler şöyle: Kurutulmuş çiçek ve bitkiler, çiçek makası, seçtiğiniz renklerde parşömen kağıdı, şeffaf ya da beyaz tutkal, stiline uygun kalın çerçeve, Craft köpük levha, başı olmayan toplu iğneler ya da ince çiviler, hassas uçlu cımbız



ÇERÇEVE İÇİNDE DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ

Farklı stillerdeki cam çerçevelerin içine sabitleyeceğiniz kurutulmuş bitki ve çiçeklerle bulunduğun ortamda minimal ve doğal etkiler yaratabilirsiniz. Öncelikle ihtiyacın olan malzemeleri listeleyelim: Tarzınıza uygun şeffaf camlı bir çerçeve (kapaklı veya kilitli) Şeffaf çam tutkalı (hızlı kuruyan), tutkal için yumuşak uçlu fırça, kurutulmuş çiçek ve bitkiler.