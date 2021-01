Ünlülerin izlemeye doyamadığı filmler

ANTONIO BANDERAS- THE MAGNIFICENT AMBERSONS VE TOUCH OF EVIL

Tam bir Orson Welles hayranı olan Antonio Banderas; Touch of Evil'ı Rotten Tomatoes için en sevdiği beş filmden biri (ve her zaman popüler olan Lawrence of Arabia ve The Godfather ile birlikte) olarak gösterdi. Banderas, Touch of Evil'ı gösterdi. Ayrıca bu listeye başka bir Welles filmi olan The Magnificent Ambersons'ı da eklemişti.



SALMA HAYEKWILLY WONKA & THE CHOCOLATE FACTORY

"FRIDA", "Desparado" gibi yapımlarla kamera önünde görmeye alışkın olduğumuz Salma Hayek ise sizleri çocukluk yıllarınıza götürecek bir filmi seviyor. The New York Times web sitesinin "Times Topics" kısmında Salma Hayek'in 6 yaşında "Willy Wonka & the Chocolate Factory" filmini izledikten sonra oyunculuktan etkilendiği belirtiliyor.



ORSON WELLES- CITY LIGHTS

Ünlülerin favori filmleri listemizde çoğunlukla oyunculara yer verdik. Peki hem Antonio Banderas'ın hem de Dennis Quaid'in sevdiği yönetmen Orson Welles hangi filmi seviyor acaba? Orson Welles, bir keresinde şu sözlerle en sevdiği filmin Charlie Chaplin'in "City Lights"ı olduğunu söylemişti: "... Ama City Lights filmini görmelisiniz... Charlie Chaplin'i City Lights'da göreceksiniz."



STEVEN SPIELBERG- LAWRENCE OF ARABIA

Steven Spielberg, de tıpkı Antonio Banderas ve Dennis Quaid gibi Lawrence of Arabia'ya hayran!. Hatta Spielberg filme o kadar hayranlık beslemiş ki 2000 DVD'sinin restore edilmesini bile sağlamış. Ve beraberinde çıkan "A Conversation with Steven Spielberg" belgeselinde Spielberg; bu filmin hayatı üzerindeki etkisini ve neden en sevdiği film olduğunu tartışmıştı.



HEATH LEDGER- THE WIZARD OF OZ

Erken yaşta ilaç zehirlenmesi nedeniyle vefat eden Oscar ödüllü oyuncu Heath Ledger'ın favori filmi ise Oz Büyücüsü. Ledger, bu klasik müzikal filmi tercih etmesinin sebebini ise "Ailemin çocukken izlememe izin verdiği tek filmdi" sözleriyle açıklıyor.



GEORGE HARRISON- THE PRODUCERS

The Beatles grubunun gitaristi George Harrison daha önce "The Producers" filmini çok sevdiğini; hatta filmin kendisine yapımcı olmak için ilham verdiğini söylemişti.



BARACK OBAMA- THE GODFATHER IVE II

ABD'nin tanınan televizyon simalarından Katie Couric, o dönem başkan adayı olan Baracak Obama'ya en sevdiği filmi sorduğunda Obama; "Bence The Godfather olmalı, birincisi ve ikincisi... Üç o kadar değildi ama bu hikayeyi çok seviyorum!" yanıtını vermişti.