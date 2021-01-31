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Urla’da kültürünü yansıtacak yasam

Pandemi ile mücadelede aşı geliştirilmesiyle birlikte önemli bir dönemeci daha geride bıraktığımızı söyleyen Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, 2021’in ilk 6 ayı içinde ekonominin yeniden canlanacağını söyledi. Tanyer Yapı olarak yeni yılda da yatırımlarını sürdüreceklerini belirten Tanyer, “Yapımına başlamaya hazırlandığımız Tan Urla projemiz modern yaşam ve doğayla bütünleşmek isteyenlerin taleplerine cevap verecek” diye konuştu.

Urla’da Ege kültürünü yansıtacak yasam

31.1.2021

YÜZDE 85 YEŞİL ALAN
Projenin toplamda yüzde 85 yeşil alan üzerinde kurulacağına dikkat çeken Münir Tanyer, "Tan Urla, 200 dönüm arazi üzerinde çok geniş yeşil alana sahip önemli bir modern köy projesi. 3+1, 2+1, 1+1 ve dubleks daire çeşitleri olacak. Her evde bahçe bulunacak. Konutlar Ege yaşamından ve Priene Antik kentinden esintiler taşıyan bir mimariye sahip. Projemizi Türkiye'nin en deneyimli isimlerinden olan mimar Nevzat Sayın tasarlıyor. Proje, tasarımıyla Ege'nin köy yaşamını modern mimariyle birleştirecek. Yaklaşık 300 adet konutun bulunacağı Tan Urla'da, seralar, sağlıklı beslenmek isteyenlere özel hobi bahçeleri, köy pazarı gibi organik tarım ve modern yaşamın tüm olanakları iç içe sunulacak. Türkiye ve yurt dışından şu anda bile ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

Ege kültürünü yansıtan mimariye sahip ve otantik köy yaşamının unsurlarını projede yerel üreticilerin elleriyle yetiştirdiği doğal ürünlerin bulunduğu bir çarşı ve diğer ticari alanların da yer alacağını söyleyen Tanyer, "Bölge temiz havası ve iklimiyle sağlıklı yaşam içinde elverişli bir yapıya sahip. Burada kurulacak bir sağlıklı yaşam merkezinden dileyenler kuracağımız otel ve devre mülk sistemiyle yararlanabilecek. Temel çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacağız. Konutların teslim tarihini ise 36 ay olarak öngörüyoruz"dedi.

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