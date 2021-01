Yeşim Büber: Denizde yaşamak hayatımızı zenginleştirdi

Geçen hafta teknede mutfak tezgahının üzerinde lavaboyu değiştirirken yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Yeşim Büber, teknede yaşam konusunda tartışmaları gündeme getirdi. Aslen Egeli olan Büber ilk olarak Bu Sevda Bitmez filmi ile sinemaya adım attı. Daha sonra ise onu birçok film ve dizide gördük. Ancak 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlendikten sonra evini bir tekneye taşıyarak hayatını değiştirdi. İkiz çocuklarını da bu teknede dünyaya getiren Büber'e benim de çok merak ettiğim yaşam tarzını sordum. Verdiği keyifli ve bir o kadar özendirici cevapları bu hafta sizinle paylaşacağım...



● KÜÇÜK EVLERDE YAŞAYANLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUM AMA BANA İMKANSIZ GİBİ GELİYOR.

Küçülme zamanınız gelmemiştir belki de. Ama mevcut düzeni değiştirmek gerçekten kararlılık istiyor, sanırım o kararlılık için ihtiyaç duyulan motivasyona sıkı sarılmak lazım.



● DENİZLE ARANIZ HEP İYİ MİYDİ?

Uzun yıllar İstanbul'da yaşamış biri olarak deniz her zaman sevdiğim, huzur bulduğum bir yerdi. Ama denizde bir yaşam kurmak hiç aklıma gelmemişti. Zaten o yıllarda pek örnek de yoktu.





İKİ KAPTANIZ

● TEKNE KULLANABİLİYOR MUSUNUZ?

Elbette. Teknede yaşıyorsanız ve özellikle bizim gibi her daim seyir halindeyseniz tersi mümkün değil. Yani teknede iki kaptanız.



● DENİZDE YAŞAMAYA NASIL KARAR VERDİNİZ?

20 yıl önce, Mehmet'le tanıştığımızda onun tekneyle yolculuk yapma hayali vardı. Ama ortada tekne bile yoktu. Hayatta en çok heyecan duyduğum şey yolculuk yapmak olduğu için bu hayal beni çok etkiledi. Ve kısa bir süre sonra ilk teknemizi aldık. Çok geçmeden artık vaktimizin çoğunu teknede geçirir olmuştuk. Evde yaşamaya dair hiç bir motivasyonum kalmamıştı. Haliyle tekneye sığdırabileceğimiz 2-3 bavul eşyamızı yanımıza alıp, evimize veda ettik. 14 yıl oldu.

● SİZİ VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞANLAR OLMADI MI?

Olmaz mı hiç. Bizim heyecanla aldığımız bu kararı şiddetle eleştiren, geçici bir heves diye tanımlayan çok insan oldu. Evet sert bir karardı belki ve alışılagelmiş birçok rutini değiştiriyor, kurulu düzeni yıkıp, yerine yepyeni, bilinmezliklerle dolu bir yaşam koyuyorduk. Bizim bu eylemimiz bazı arkadaşlarımız için sarsıcı olmuştu. Şimdi sizin sorunuzla geriye dönüp düşünüyorum; sanırım çoğumuzun radikal diye tanımlayabileceğimiz farklı farklı hayalleri vardı ve biz kendi hayalimize sahip çıkıyorduk. Kimileri bunu ilham verici buldu ve destekledi, kimileri de belki kendi yapamadıklarını hatırlattığı için eleştirdi, karşı çıktı.



● ÇOCUKLARINIZ OLACAĞI ZAMAN TEREDDÜT ETTİNİZ Mİ?

Asla, bir an bile tereddüt yaşamadım doğrusu. Elbette, "bu iş yürümez" diyen çok oldu ama ben hiç böyle düşünmedim. Benim fikrim, ebeveynin mutlu olduğu yer çocuğun da mutlu olacağı yerdir. Kaldı ki, bugüne kadar denizde yaşamak hayatımızı çok zenginleştirdi. Elbette kendine has, bazı insanların tahammül edemeyeceği zorlukları var teknede yaşamanın, ama güzellikleri de çok. Daha iyi, daha kötü diyemeyiz. Farklı, sadece farklı.



● ÇOCUKLARA KENDİNİZ BAKIYORSUNUZ SANIRIM. İKİZLERLE İLGİLENMEK ZOR MU?

Teknede yaşamasaydık da bir bakıcı eşliğinde büyütmek istemezdim çocuklarımı. Herkesin düşüncesi, yaşam biçimi, doğruları farklı, bakıcı yardımına ihtiyaç duyuyorsanız elbette bu mümkün. Ama kendi adıma, çocuklarımın her anına tanık olmayı kıymetli buluyorum. Ebeveynlik insanı çok dönüştüren, geliştiren bir şey, bu fırsatı sonuna kadar değerlendirmek istiyorum.

İHTİYAÇ KADAR EŞYA

● 4 kişilik bir ailenin eşyaları nasıl sığıyor?

Azla yaşamayı seviyoruz. İhtiyaç duyduklarımız dışında eşyaya sahip olma hevesimiz yok. Gezegenin durumu ortadayken tersi sorumsuzluk değil mi sizce de? Evimizi boşaltıp tekneye yerleştiğimizde, bunca yıldır lazım olduğunu düşündüğümüz bir sürü eşyanın, aslında bize nasıl da yük olduğunu anlamıştık. O gün bugündür daha da azalmaya gayret ediyoruz. Az ama yeterli eşyalarla yaşamanın mecburiyet değil, bir tavır olduğunun altını çizmek isterim. Birçok insan bizim korkunç zorluklar içinde, hatta belki sefil bir hayat yaşadığımızı düşünüyor. Hiç de değil, herkesin kendine ait bir kamarası var, evet belki küçük, ama yeterli. Çamaşır makinamız, buzdolabımız, film seyretmek için büyük bir ekranımız, iyi müzik dinleyebilmek için ses sistemimiz... Yani o lüks yatların, geniş evlerin tersi zavallı hayatlar değil.

NORMAL BİR EV GİBİ

● ÇOCUKLAR NASIL VAKİT GEÇİRİYOR. ÖZELLİKLE KIŞIN?

Çok soğuk, yağmurlu ve fırtınalı havalar bizim için evde, patlamış mısır ve sinema günleri demek. İki çocuk bir olunca sonsuz bir oyun zamanı oluyor. Legoyu çok seviyorlar, bazı günler tüm gün legoyla vakit geçiriyorlar. Resim yapıyorlar, kendi ilgi alanlarına göre farklı şeylerle uğraşıyorlar. Normal bir evden çok da farklı değil açıkcası.

● FIRTINALI GÜNLER KABUS OLMUYOR MU?

Oluyor bazen, olmaz mı? Bazı koylar her havaya korunaklı olmuyor. Haliyle değişen rüzgar yönüne göre demir yerimizi de değiştirmemiz gerekiyor. Buna rağmen yine de tetikte oluyoruz. Demir tarıyor muyuz, rüzgar artacak mı, yön değiştirecek mi? Büyük gerginlikler yaşamıyoruz ama, belki biraz konforumuz azalıyor fırtına süresince, o kadar.

● ÇOCUKLAR HALLERİNDEN MEMNUN MU YOKSA BİZ NİYE EVDE YAŞAMIYORUZ DİYORLAR MI?

Hemen sordum onlara, cevaplarını iletiyorum size; 'Çok memnunuz ve bizim zaten bir evimiz var, hem de gezen.'

ZOR DEĞİL FARKLI

● TEKNEDE YAŞAMANIN EN ZOR TARAFI NEDİR? NELERDEN VAZGEÇMENİZ GEREKİYOR?

Zorluk değil de farklılıkları var. Mesela, tüketimimize dikkat etmeniz gerekiyor. Örnek vermek gerekirse; 1 tonluk su depomuz var, suyumuz bitince doldurmamız gerekiyor. Haliyle su tüketimimize dikkat etmek zorundayız. Bir taraftan bu dikkatler gezegenimizde sınırlı olan kaynaklarımıza zorunlu bir hassasiyet göstermemize sebep oluyor. Faydalı bir disiplin bence. Aynı şey elektrik tüketimimiz için de geçerli.



● DENİZ ÖNCESİ VE SONRASINDA HAYATINIZ NASIL DEĞİŞTİ?

Deniz yaşamı benim için dayatılan sistemin dışına çıkmak ve daha özgür yaşamak oldu. Özetleyecek olursam, denizden öncesi hazırlık, sonrası uygulama gibi oldu diyebilirim.



PANDEMİDE BİZE BÜYÜK AVANTAJ OLDU

● 14 YILDIR TEKNEDE YAŞIYORSUNUZ. PANDEMİ DÖNEMİNDE TEKNEDE YAŞAMANIN AVANTAJI VE DEZAVANTAJ NE OLDU? İYİ Kİ Mİ DEDİNİZ KEŞKE Mİ?

14 yıldır teknede yaşıyoruz ve özellikle şu pandemi döneminde iyi ki teknede yaşıyoruz dedik sıklıkla. Kısıtlamaları pek hissetmiyoruz mesela, çünkü yerleşimden uzak, doğada yaşıyoruz. Uzun orman yürüyüşleri hiç eksik olmuyor hayatımızda. Köyde yaşasaydık da farklı olmazdı. Mesele sadece teknede yaşamak değil, doğada ya da şehirde yaşamak arasındaki fark diye düşünüyorum. Elbette teknede yaşadığımız için seyahat de edebildik ve çoğumuzun dört duvar arasında sıkıştığı şu günlerde bu büyük bir lüks, en azından benim için öyle.

