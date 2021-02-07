Anne cesaretiyle binbir çeşit mantı açtı

Hemşire olarak görev yaptığı sırada sistemdeki sıkıntılardan dolayı istifa eden Sevim Canpolat, 1997 yılında kocasıyla birlikte mantıcı açmaya karar verdi. Daha önce eli hamura bile değmemesine rağmen annesinin ona öğrettiklerinden cesaretle Muğla'nın Marmaris İlçesinde İdil Mantı Evi isminde mantı dükkanı açan Canpolat, yıllarca gece gündüz çalışarak en sonunda Marmaris'in tanınan esnafı oldu. Kızının okulu için İzmir'e taşınmaya karar veren Canpolat, Alsancak'ta çok sevdiği mantı işine devam etti.

60 FARKLI ÜRÜN

"Toplumun mantıya karşı bir önyargısı var. Hamur işi olduğu için uzak durmak istiyorlar" diyen Canpolat, "Bu sebeple mantıyı nasıl farklılaştırabilirim diye düşündüm. İlk önce hamuruyla başladım. Bizim hamurlarımız gerçekten ince. İnce hamur ve bol kıyma ile mantılarımızı yapmaya başladık. Daha sonra bunu nasıl çeşitlendirebilirim diye düşünmeye başladım. Hamurları yemek gibi düşündüm. Ve sebzelerden başladım. İlk olarak kapya biberli mantı ile başladık. Zaten işini severek yapıyorsan, farklı şeyler yapma dürtüsü kendiliğinden geliyor. Şu anda 60'a yakın mantı çeşidim var" dedi. Kadın esnaf olmanın zor olduğunu da dile getiren Canpolat, "Kocamın desteği olmasaydı bunları başaramazdım" dedi.

BİBERLİ VE KLASİK

Müşterilerinin öncelik olarak klasik mantıyı tercih etmekten yana olduklarını söyleyen Canpolat, "Klasikten sonra biberli mantımızı tercih ediyorlar. Dışı reyhanlı hamurdan yapılan mantımızı ise en çok turistler tercih ediyor" diye söyledi. Vejetaryan ve vegan ürünlerin de çok tercih edildiğini belirten Canpolat, "Vejetaryanda üç renk mantı, mercimek unundan yapılan mantımız tercih ediliyor. Vegan ürünlerimize de talep fazla. Glütensiz mantımızda ise en çok keçiboynuzlu olan tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

YİYEN VAZGEÇEMİYOR

Mantıların çeşitlerini gördükten sonra insanların şok olduğunu söyleyen Canpolat, "İlk önce denemekten çekiniyorlar. Aslında klasik mantının en çok tercih edilen ürün olmasının sebebi de bu çekince. Ama farklı ürünleri denedikten sonra bir daha vazgeçemiyorlar" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR