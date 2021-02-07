Evlerde uzak doğu esintisi

DUVARDA CANLANAN SANAT

Chinoiserie tasarım anlayışında en genel kullanımlardan biri duvar kağıtlarında kullanılan grafik çizimlerdir. Özellikle evinde yapacağınız dekorasyon değişikliklerinde en belirgin olanı duvarlarınızda gerçekleştireceğiniz değişiklik olduğu için bu tasarım detayına odaklanabilirsiniz. Chinoiserie anlayışına ait duvar kâğıdı tasarımlarında genelde doğal botanik çizimler, hayvan figürleri dikkat çeker. Pastel arka planlar üzerine yerleştirilen bu çizimleri bütün duvarda veya bir çerçeve içinde tercih edebilirsiniz.



MOBİLYALARDA CHİNOİSERİE TASARIM

Asya kültürünün oturma planları çoğunlukla alçak boyda ve sırtlıklara sahip mobilyalardan oluşur. Chinoiserie tasarım anlayışına sahip ürünlerle dekorasyon yapmayı isterseniz mobilyalarınızı da alçak olanlardan seçmelisiniz.



PORSELENİN ZARİF ŞIKLIĞI

Çin aksesuarlarında porselen kullanımı fazlasıyla bilinen malzemelerden biridir. Ancak ham rengindeki porselenin yanı sıra çizimlerle renklendirilerek güzelleştirilir. Porselen aksesuarlar ve dekorasyonlar ise konu Chinoiserie olunca pek çok farklı ürünle çeşitlendirilebilir. Aydınlatmalar, vazolar, saksılar, mutfak ve banyo ürünleri, biblolar çift renkli porselen ürünler olarak kullanılabilir. Dekorasyonda, özellikle salon, misafir odası, çalışma odası gibi odaların dekorasyonunuzda aksesuar olarak yerleştirmek için fazlasıyla uygundur.





ZANAATKAR ELİNDEN ÇIKMA DOLAPLAR

Çin aksesuarlarında porselen kullanımı fazlasıyla bilinen malzemelerden biridir. Ancak ham rengindeki porselenin yanı sıra çizimlerle renklendirilerek güzelleştirilir. Porselen aksesuarlar ve dekorasyonlar ise konu Chinoiserie olunca pek çok farklı ürünle çeşitlendirilebilir. Aydınlatmalar, vazolar, saksılar, mutfak ve banyo ürünleri, biblolar çift renkli porselen ürünler olarak kullanılabilir. Dekorasyonda, özellikle salon, misafir odası, çalışma odası gibi odaların dekorasyonunuzda aksesuar olarak yerleştirmek için fazlasıyla uygundur.



AKSESUAR SEÇİMLERİ

Evinizde dilediğiniz estetik yapıyı yansıtmak için farklı aksesuarlardan faydalanabilirsiniz. Bunlar arasında biblolar, saatler, kilimler ve vazolar da kullanılabilir. Chinoiserie dekorasyon anlayışıyla düzenlenen evler ile hem Batılı hem de Doğulu bir ev görünümü kolayca oluşturmak mümkün.



ATMOSFERİ KOKULARLA GÜÇLENDİRİN

Evinizde gerçekleştirdiğiniz dekorasyona uygun şekilde kokular da kullanmanız mümkün. Bunlara örnek olarak sandal ağacı, sakura kokusu, Asya çiçeği, yasemin kokusu, badem çiçeği gibi aroma ve esansları tercih edebilirsiniz. Koku seçiminde Asya kültürünü yansıtan ve katmansız hafif esansları seçmeye gayret ederek, bu zevke benzer başka kokuları da dekorasyonunuza ekleyebilirsiniz.