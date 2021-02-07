Şehzadelerin mirası yılkı atları

Barındırdığı çeşitli endemik bitki türü ve canlılarla ülkenin seçkin milli parklarından biri olan, 6 bin 694 hektarlık alan üzerindeki Spil Milli Parkı'nın Osmanlı döneminden bu zamana kadar geldiği sanılan bekçileri yılkı atları göz kamaştırıyor. Osmanlı Devleti döneminde şehzadeler için seçilen atların Spil Milli Parkı Atalanı Mevksii'nde güçlenmeleri için öncelikle doğaya bırakıldığı ve belirli bir süre sonra bu atların eğitilerek şehzadelere verildiği belirtiliyor. O günden bu yana Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan yılkı atları büyük ilgi çekiyor. Birçok kişi onları fotoğraflamak için milli parka akın ediyor.

YABAN HAYATI KORUMAK

Kış aylarında karla kaplanan Spil Dağı Milli Parkı'ndaki yılkı atları da ayrı bir güzellik oluşturuyor. Ancak beyaza bürünen parkta yaşayan yılkı atları kış aylarında beslenmekte güçlük çekiyor. Yaklaşık 25 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle zaman zaman şehir merkezine inen yılkı atları ve yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı Spil Dağı Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sayıları 500'ü bulan yılkı atları yonca ve ekmekle beslendi. Milli Parkta yaşayan kuşlar ve yabani hayvanlar için de yemler bırakıldı. Spil Dağı Milli Parkı Şube Müdürü Halil Ernalçacı, karla kaplı milli parkta yaban hayvanları için düzenli aralıklarla besleme çalışması yaptıklarını söyledi. Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı yılkı atlarının sayısının 500'ü bulduğunu belirterek, "Bizim görevlerimizden bir tanesi de yaban hayatını korumak ve desteklemek. Daha önceki zamanlarda bu yaban hayvanları şehirlere, köylere inmekte, bu gıda ihtiyaçlarını dere içlerinde, ovalarda karşılamaktaydılar. Ancak gelişen sanayi, kalabalık nüfus bunları bu bölgelere hapsetti. Bu Manisa ve İzmir arasında yer alan Spil Dağı Milli Parkımızda çeşitli kuş türleri, kurtlar, sansar, tilki gibi yaban hayvanları ve yılkı atlarımız yaşıyor. Milli Park'ın simgesi haline gelen yılkı atlarının sayısı da 400-500 civarında. Atlar kışın çetin şartlarında toprağın görünmediği bu dönemlerde zorlanıyor. Bizler bu hayvanlarımız için ocak ve şubat aylarında yonca, ekmek, kuş yemleri dağıtıyoruz. Amacımız yaban hayatını bizden sonraki nesillere de aktarabilmektir. 300 kilo yonca, 100 kilo kuş yemi, 350-400 arasında da ekmek takviyesinde bulunduk" diye konuştu.

İLGİYE MUHTAÇLAR

Milli Park Şube Müdürü Ernalçacı, milli parkı ziyaret edenlerin de yaban hayvanlarını korumalarını ve doğayı kirletmemelerini istedi. Ernalçacı, "Hayvanlar sonuçta yeryüzünün bizler kadar sahipledir. Vatandaşlarımızdan çevreyi kirletmemeye özen göstermelerini ve yaban hayvanlarını sevgiyle beslemelerini istiyoruz. Sonuçta onlar bizim sevgimize ve ilgimize muhtaçlar" dedi.

Nermin UÇTU