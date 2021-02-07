Sevgiliye özel rotalar

ÇAMELİ, DENİZLİ

Denizli'nin en güneydeki ilçesi Çameli, serin yeşil ovalarıyla ve gölleriyle insanı büyüler. Sevgilinizle uzun orman yürüyüşlerine çıkıp bisikletle uzun sessizliklere pedal çevirebilirsiniz. Macerasever çiftlere yamaç paraşütü fırsatı sunması da ayrı bir avantaj. Çameli Taş Konaklar'ın muhteşem mimarisi ve egzotik atmosferinde şömine karşısında romantizmi yaşayabilirsiniz.



AYVALIK, BALIKESİR

Ayvalık'ta da rakı balık sofrasında aşkınızı masanıza meze edebileceğiniz romantik bir 14 Şubat geçirmeniz oldukça olası bir ihtimal. Ayvalık'a bir şans verin.



KAPADOKYA - NEVŞEHİR

Herkesin ilk aklına gelen romantik yerlerden biri olan Kapadokya, ününü hak ediyor; çünkü burası masallardan çıkmış bir diyar gibi! Sevgililer Günü'nü romantik bir ambiyans eşliğinde geçirmek isteyenlerin son yıllarda rağbet gösterdiği Kapadokya, doğal olarak yüksek bütçeli aktiviteler arasında yer alıyor. Burada partneriniz ile beraber romantizmi doruklarına kadar yaşayabileceğiniz taşlara oyulmuş oteller, birbirinize sevgi sözcükleri fısıldayabileceğiniz akşam yemekleri ve karşısında büyüleneceğiniz Peribacaları sizi bekliyor olacak.





MİDYAT- MARDİN

Farklı kültür arayanlar için oldukça fazla seçenek sunan Mardin, romantik bir akşam geçirebileceğiniz güzel şehirlerden biri. Güneşin batışıyla şehrin üzerinde oluşan ve Suriye sınırını görebileceğiniz uçsuz bucaksız ova manzarasıyla romantizm vadediyor.

ABANT - BOLU

Manzara eşliğinde Sevgililer Günü geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri de Abant. Ama bu eşsiz manzarada her günü Sevgililer Günü gibi geçirmek mümkün. Şubatta Abant Gölü donmuş bir şekilde ziyaretçilerini bekliyor. Göl çevresini kaplayan ormanlar ise bembeyaz örtüye koyu tonlar ekleyerek göze hoş gelen bir kontrast oluşturuyor. Abant, romantik otellere yuva olmuş bir yer. Fiyatlar biraz yüksek, ancak düşük bütçeli maceraperest çiftler için çevrede çadır kurulabilecek yerler de mevcut.



ULUDAĞ - BURSA

Sevgililer Günü'nü her türlü konforu bulabileceği bir otelde ve Uludağ'ın mest edici manzaraları eşliğinde geçirmek isteyenler soluğu Bursa'da alıyor. Sosyal mesafeyi koruyarak karın en güzel halini yaşamak için Uludağ önerisini değerlendirebilirsiniz.





URLA- İZMİR

İzmir'in bu şirin ve güzel kasabası hafta sonunu geçirebileceğiniz ve size farklı lezzetleriyle ege mutfağını sunan harika bir yer. Sevgilinizle sakinliğin tadını çıkarmak için Urla kaçamağı yapmaktan pişman olmayacaksınız.



ŞİRİNCE-İZMİR

Popülaritesi her geçen gün artan ve 2012'de zirveye ulaşan Şirince, aslında Selçuk'un küçük bir köyü. Bu masalsı köyün en güzel yanı ise organik tarıma verilen önem ve kaliteli bağlarından çıkan şarapları. Tüm bu güzellikler Şirince'nin kendine has mimarisiyle birleşince, 14 Şubat için uygun, romantik bir yer oluveriyor.