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’nin her köşe başını süsleyen çeşmeleri artık yok

'nin en az 40 yılına damga vuran pirinç saplı dekoratif çeşmeler meydanlardan birer birer söküldü. Bir zamanlar susayan herkesin kana kana su içtiği estetik çeşmelerden örnek gösterilecek bir tane bile kalmadı

Tire’nin her köşe başını süsleyen çeşmeleri artık yok

7.2.2021

Eskiden neredeyse her köşe başını, her meydanı süslüyorlardı. Artık yoklar... Güzel olan her şey gibi onları da sözde modern kent anlayışına kurban ettik. Tire'nin en az 40 yılına damga vuran metal pirinç saplı dekoratif çeşmeler meydanlardan birer birer söküldü. Bir zamanlar susayan herkesin kana kana su içtiği estetik çeşmelerden kentte örnek gösterilecek bir tane bile kalmadı. Yaşı en az 50 ve üzeri olan Tirelerin yakından bildiği çeşmelerden kent genelinde en az 30 40 adet vardı. Sonra ne olduysa oldu. Birileri karar aldı ve kıymet bilmeyen kent yöneticileri bu güzelim estetik çeşmeleri birer ikişer yok oluncaya kadar yerlerinden etti. Çeşmeler nerede? Korunuyor mu? Çöpe mi atıldı? Hurdaya mı verildi? Ne yazık ki bilen yok.

"GERİ İSTİYORUZ"
Tire'nin yakın dönem kent kültürüne sahip çıkmadığını belirten duyarlı vatandaşlar, "Avrupa'da herhangi bir kentte olsa olsa bu çeşmeler bakımları yapılarak korunurdu. Son olarak, Cumhuriyet Meydanı'nda Öğretmenevinin önünde bir tane kalmıştı. Ne olduysa oldu yıllar önce bir gecede onu da yerinden söktüler. O çeşmelerde kaç kişinin anıları vardır kim bilir? Kesinlikle korunması gerekiyordu. Belediye yetkililerinden eğer depolarda duruyorsa eski dekoratif çeşmelerimizi kent meydanlarına tekrar takmalarını istiyoruz. Geçmişine sahip çıkamayan geleceğine de sahip çıkamaz" şeklinde konuştular.

■ NADİR UYSAL

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