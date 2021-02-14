Creative Support’tan iş çağrısı: Hedef çalışanlarla büyümek

egapol Çarşı Kule'de 25 kişilik ekibiyle uluslararası 360 derece müşteri yönetimi ve çok dilli call center destek hizmeti sağlayan Creative Support, yeni iş arkadaşları arıyor. Kısa sürede 100 çalışana ulaşmayı hedefleyen Creative Support'un çalışanlarda aradığı tek koşul ise ana dil düzeyinde Almanca'ya sahip olmaları. 360 derece müşteri ilişkileri ve call center alanında Almanya'nın önde gelen şirketlerinden şirketlerinden "apostrophe solutions" şirketinin kardeş firması olan Creative Support Genel Müdürü Müge Özmenlikan, "Biz insan odaklı bir firmayız ve bu yüzden en büyük değerimiz çalışanlarımız. Büyük işleri de güçlü ekiplerin başaracağına inanıyoruz. İzmir'de yeni kurduğumuz Creative Support çatısı altında kısa sürede güçlü bir ekip kurmayı da başardık. Hedefimiz, gücümüzü yeni iş arkadaşlarımızla daha da sağlamlaştırmak" dedi.

RAHAT BİR AİLE ORTAMI

Almanya'da çok sayıda kurumsal firmanın işletme-pazarlama ihtiyaçlarını birden çok kanalda entegre ederek birleştiren ve tek noktadan pazarlama çözümleri sağlayan apostrophe solutions'u Creative Support olarak Türkiye'de temsil ettiklerini vurgulayan Özmenlikan, "Çözüm ortağı olduğumuz kurumlara en yeni ve en yenilikçi teknolojileri kullanarak müşteri deneyimi yönetimi, iletişim merkezi yönetimi, mailing çözümleri, tele satış, randevu yönetimi hizmetleri, sekreterlik ve müşteri ilişkileri gibi birçok alanda hizmet sunuyoruz. Bu hizmetleri sunarken de çalışanlarımızın en rahat koşullarda çalışabilmeleri için uğraş veriyoruz" diye konuştu. Creative Support'un yalnız bir şirket değil aynı zamanda büyük bir aile olduğunu dile getiren Müge Özmenlikan, "Ekim 2020'de İzmir'de kurduğumuz Creative Support şirketi ile çalışanlarımızla beraber bir aile ortamında gibiyiz. Ana dili düzeyinde Almanca konuşabilen, kotasız ve rahat çalışma ortamında stressiz ve aile yanında hissetmek isteyen herkesi ailemize katılmaya davet ediyoruz. Biliyoruz ki, çalışanlarımız ne kadar mutlu olursa biz de başarıyı o denli kolay yakalar ve sürdürülebilir bir şirkette hep beraber kazanırız" açıklamasında bulundu.