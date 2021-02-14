Erkeklerde keskin hatlar kadınlarda yumuşak geçişler

Estetik cerrahide başarılı burun estetiğinin olmazsa olmazı doğal görünümdür. nen burundur. Şayet bir burnun ameliyat olduğu belli değilse bu operasyon başarılı olmuştur. Bunun yanı sıra burnun kendi içinde ve yüz ile de uyumlu olması gerekir. "Burun estetiğinde en önemli noktalardan biri de, her burnun kişiye özel olmasıdır". "Burun işlevi olan bir organdır ve bu işlevlerden en önemlisi nefes almadır. Ameliyat sonrasında burnun tüm işlevleri korunmalıdır. Başkasında güzel duran yakışan bir burun sizin yüzünüzle uyumlu olmayabilir. Bu sebeple kişiye özel tasarım ve tabii ki sonrasında kişiye özel operasyon yapılmalıdır."

● NASIL BİR DEĞİŞİM YARATIR?

İyi yapılmış bir burun, yüzün diğer güzel organlarını ortaya çıkarır. Kadınlarda burun ameliyatından sonra özelikle kaşlar, gözler, yanaklar ve dudak daha ön plana çıkmakta, erkeklerde ise bakışlar ifade kazanmaktadır.



● HANGİSİNİN YAKIŞACAĞINI NEREDEN BİLİYORSUNUZ?

Ameliyat öncesinde fotoğraf çekerek ve bazı programları kullanarak hastamızın yüzü ile uyumlu olan, istediği burun şeklini anlamaya çalışıyoruz ve ameliyat planımızı buna göre şekillendiriyoruz.



● PEKİ HASTANIN İSTEKLERİNİ UYGULUYOR MUSUNUZ?

Örneğin bazı kadın hastalarımız burun sırtındaki kavisin çok az olmasını isterken bazı hastalarımız biraz daha kavisli ve biraz daha kalkık, havalı bir burun istemekte ya da bazı hastalarımız burun ucunun biraz daha sivri olmasını isterken bazıları daha yuvarlak isteyebilmekte. İşte kişiye özel tasarımla bunlar önem taşımakta, herkesin yüzüne yakışan, karakteriyle, cinsiyetiyle, istekleriyle uyumlu bir burun yapmak bizim için en önemli noktadır.



● BAŞKA HANGİ KRİTERLER VAR?

Ameliyat öncesinde burun tasarımı yaparken kişinin isteklerinin yanında yüzdeki oranlar, çenenin pozisyonu, şakaklar, burun kökünün yüksekliği, burun cildinin kalınlığı, cinsiyet, kişinin beklentileri, karakteri, psikolojisi gibi birçok faktörü göz önünde bulunduruyoruz.

Erkeklerde burun sırtının düz, burnun dudakla yaptığı açının yaklaşık 90 derece olması doğal bir görünüm sağlarken, bayanlarda burun sırtının hafif kavisli burun ucunun hafif kalkık olması arzulanır. Bunun yanında erkeklerde sivri ve keskin hatlar daha doğal bir görünüm sağlarken bayanlarda yuvarlak ve yumuşak geçişler daha doğaldır ve daha güzel görünür. Aslında sizler burnunuzdaki fonksiyonel ya da kozmetik sıkıntılarınız için bize gelseniz de biz aslında sizin tüm yüzünüzü değerlendiriyoruz, sadece burun tasarımı değil, yüzünüze uygun burun tasarımını yapıyoruz.

BURCU ILGIN