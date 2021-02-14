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Haberler Pazar Gümüşoğlu ve Kahveci ailelerinin mutlu günü

Gümüşoğlu ve Kahveci ailelerinin mutlu günü

Gümüşoğlu ve Kahveci ailelerinin mutlu günü

14.2.2021

Bahadır ve Şevkinaz Gümüşoğlu'nun kızları Hazal Gümüşoğlu ile Hasan ve Ayfer Kahveci çiftinin oğulları Mertkan Kahveci, dünya evine girdi. Her ikisi de Finans uzmanı olan ve iş ortamında başlayan arkadaşlıklarını evlilikle taçlandıran Hazal ve Mertkan Kahveci, İstanbul Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilen şık bir nikah töreniyle bir ömür birlikteliğe evet dedi. Özel dikim nikah elbisesi ile göz dolduran Hazal hanıma, Mertkan Kahveci İtalyan şıklığını yansıtan damatlığıyla eşlik etti. Çiftin nikah şahitliğini ise gelinin kız kardeşi ve eniştesi İrem- Alp Adal üstlendi.

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