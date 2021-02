Her daim güzel görünmek için

EYELİNER HİLESİ

Gözlerinizi daha çekik göstermek istiyorsanız yarım eyeliner çekebilirsiniz. Gözlerinizi daha büyük ve yuvarlak göstermek isterseniz karşıya bakın ve göz bebeğinizin göz kapağı hizasını (gözün oval kısmına denk geliyor) biraz daha kalın eyeliner sürebilirsiniz. Bu şekilde eyeliner çekerken yarım değil tüm kirpik dibine çekmeniz daha iyi olacaktır.



AKŞAM YEMEĞİ

Sevgililer Günü için romantik bir akşam yemeği planınız var diyelim. Elbise ve topuklu ayakkabı giyeceğinizi düşünecek olursakkoyu tonlarda makyaj yapabilirsiniz. Aman ha, nasıl olsa evde yiyeceğiz diye topuklu ayakkabı giymeyi ihmal etmeyin! Akşam yemeği makyajında göz makyajını yoğun yapabilirsiniz, isterseniz dumanlı, gölgeli göz makyajı tercih edebilirsiniz. Eğer renkli bir far tercih edecekseniz kahverengi, şeftali tonlarını tercih etmenizi tavsiye ederiz çünkü bu tonlar birçok kıyafet modeli ve rengi ile uyumludur. Ben klasikten şaşmam derseniz siyah, gri tonları da gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Eyeliner kullanmayı seviyorsanız siyah ve gri tonlarda bir tık daha kalın kullanabilirken farklı bir renk fark kullanacaksanız öncesinde ince bir göz kalemi çekmenizi tavsiye ederiz. Romantik akşam yemeği planında koyu renk ruj sürmemelisiniz, yemek esnasında koyu renk rujun bir kısmı silinecektir ve kötü bir görüntü ortaya çıkacaktır. Rujunuz bozuldu mu diye endişelenip rahat edemeyeceksiniz. Akşam yemeği planında isterseniz hafif bir kontür uygulayabilir yine hafif bir aydınlatıcı uygulayabilirsiniz. Romantik bir yemek planında ağır makyajdan; çok belirgin kontür ve aydınlatıcıdan kaçınmanızı tavsiye ederiz.



GÜNDÜZ PLANI

Diyelim ki sevgilinizle gündüz buluşacaksınız ve birlikte baş başa vakit geçirme veya film izleme gibi planlarınız var. Öncelikle kontür ve aydınlatıcıyı unutuyoruz, çünkü gün ışığında bu yöntemler çok kötü gözüküyor. Sevgilinizle gündüz buluşup çok özel bir şey olmaksızın birlikte vakit geçirecekseniz çok ayrıntılı makyajdan kaçınmalısınız. Hafif bir far ya da sadece likit eyeliner çekebilirsiniz. Maskara için ekstra bir şey demiyorum çünkü maskara olmazsa olmaz. Maskara sürün. Kirpiklerinizi kıvırın ve maskara sürün. Maskara makyajınızın olmazsa olmaz kısmıdır, hiçbir şey sürmeseniz dahi bir maskara ve ruj yeterli bir makyajdır. Kıyafetinize göre rujunuzun tonuna karar verebilirsiniz. Far ile hafif göz makyajı yapacaksanız açık renk ruj, likit eyeliner ve maskara ya da sadece maskara gibi sade bir göz makyajı olacaksa koyu tonlarda ruj da tercih edebilirsiniz. Sevgililer Günü'nde gündüz film izleme planınız varsa seçtiğiniz kıyafet ile uyumlu bir makyaj yapabilirsiniz. Mekanlar kapalı olduğu için büyük ihtimalle ya onun evinde ya da sizin evinizde film izleyebilirsiniz. Dolayısıyla ağır kıyafetlerden ve ağır makyajdan kaçınmalısınız. Hatta yoka yakın makyaj bile yapabilirsiniz.



KAHVALTI PLANI

Sevgilinizle kahvaltı planınız var ve Sevgililer Günü makyajı ne yapmalıyım diye düşünüyorsunuz diyelim. Kahvaltı ya da günün erken saatlerinde buluşacaksanız kesinlikle yok makyajı yapmanız gerekiyor. Yüz tonunuzu eşitleyebilirsiniz, ince bir likit eyeliner ve maskara kullanabilirsiniz. Eğer sabah saatlerinde yüzünüze biraz daha renk vermek isterseniz hafif bir allık kullanabilirsiniz. Ruj kullanmanızı çok tavsiye etmeyiz; dilerseniz açık bir renkte ve nude tonlarda bir ruj seçebilirsiniz.