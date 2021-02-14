Ofisten çıkan koleksiyon kültür mirası oldu

İş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından dünyaca ünlü Japon mimar Kengo Kuma'ya yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Odunpazarı Modern Müze (OMM), 16 ayda iki büyük başarıya imza attı. Dünya çapındaki girişimleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen Museums ve Heritage Awards (Müze ve Kültürel Miras Ödülleri) kapsamında Yılın Uluslararası Projesi'ne layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülü'nün de sahibi oldu. Erol Tabanca, bu ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Ama bence en önemli ödül, müzenin yakaladığı ziyaretçi trafiği. İlk iki ayda 50 bin kişi gezdi. 4. ayda bu sayı 90 bine çıktı. Sonrasında pandemi patladı. Ama OMM, kontrollü ziyaretçi kabulüyle 160 bini aşan sanatseveri ağırladı. İşte asıl ödül bu. EOMM Direktörü Defne Casaretto'dan bunu yorumlamasını rica ettim. Aldığım yanıt inanın hepimizi mutlu edecek. Casaretto, "Herkesin Müzesi olduk" diyor.



■ OMM FİKRİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

OMM'un kurucusu Erol Tabanca yıllardır eser toplayan bir koleksiyoner. Koleksiyonundaki eserleri ofisinde sergilemekten ve sergileyerek paylaşmaktan memnun olan bir iş insanı. Ofisimizde hem koleksiyonumuzu sakladığımız hem yine sanatseverler ve sanatçılar ile bir araya geldiğimiz bir sanat alanı oluşturduk. Ancak bu daha sonra müze fikrine evrildi ve Erol bey bu hayalini kendi memleketinde, Eskişehir'de hayata geçirmek istedi. 2016 yılından itibaren çalışmalara başladık.



■ HAYALİNİZDEKİ MÜZE VE GERÇEKLEŞEN PROJE ARASINDA FARK MI?

OMM gerek mimari tasarımı, gerekse şehirle olan ilişkisi anlamında tam da hayal ettiğimiz gibi bir proje oldu. Şehrin genç nüfusu ve üniversiteleriyle etkileşimi, bulunduğu bölge insanıyla ilişkisi, hayalini kurduğumuz şekilde ilerliyor.

HEM YEREL HEM EVRENSEL

■ YEREL DEĞERLERDEN EVRENSEL BİR YAPI ORTAYA ÇIKARILDI DÜŞÜNCESİ BİR TEK BANA AİT DEĞİL. SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

OMM'un hedefi dünya ile entegre olan, bunu yaparken hem yerel hem evrensel değerler üzerinden hareket edebilen, bir platform olabilmek. Bu konuda kurucularımız ve özellikle OMM Yönetim Kurulu Başkanımız İdil Tabanca'nın yenilikçi yaklaşımı çok önemli bir unsur. İdil hanımın hayali OMM'un çoğulcu, dinamik, yerel ile bağını asla koparmayan, herkes için yaşayan bir alan olması.



Erol Tabanca, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülü'nü Başkan Erdoğan'ın elinden aldı.



■ BUNUN İÇİN NELER YAPIYORSUNUZ?

İletişimi güçlü, kültür sanat alanındaki gelişmeleri sıkı takip edip hızla adapte olabilen bir müze için çalışıyoruz. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için lokal tasarımcı ve sanatçılar ile iş birliklerini önemsiyoruz ve müze mağazamızda olabildiğince yer vermeye çalışıyoruz. Ayrıca başlattığımız uluslararası misafir sanatçı programımızla yine farklı kültürlerin birlikte üretiminden beslenen sergilere yer vermeyi arzu ediyoruz. Olabildiğince çok yönlü ve dinamik bir yapı içinde ziyaretçilerimize yeni bakış açıları sunmak istiyoruz.



■ Peki müzeye ilgi nasıl?

Yakın geçmiş pandemi önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda ziyaretçiyi kabul etmek zorunda kaldığımız bir dönem oldu. Ancak yine de önlemlere uyarak birçok ziyaretçimizi ağırlayabildik. Herkesin güvenliği için kısa bir süreliğine müzemiz ziyarete kapanmış olsa da takipçilerimizle iletişimimizi çevrimiçi platformlarımız aracılığıyla devam ettirdik ve şu anda da ettiriyoruz. Bizim açımızdan ziyaretçi trafiğimiz oldukça mutluluk verici. Açılış dönemindeki tahminlerimizin çok daha üzerinde ziyaretçi sayılarına ulaştık. Bununla gurur duyuyor ve yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz.



SICAK VE DAVETKAR

■ ÇOĞU İNSANIN MÜZELERİ SIKICI BULDUĞU ALGISI VAR. BUNU İNKAR ETMEK PEK GERÇEKÇİ OLMAZ. OMM İLE BU ALGIYA BİR BAŞKALDIRI VAR MI?

Ülkemizde yakın geçmişe kadar modern ve çağdaş müzeyi deneyimleme imkanı yoktu maalesef. 2000'lerin başından itibaren açılan müzelerimiz ile modern ve çağdaş sanat kamusal olarak daha yaygın hale geldi. Müzeye gitme alışkanlığımızın az olduğu gerçeğinden de yola çıkarsak sanırım biraz daha mesafeli görünen kurumlar olarak düşünülüyordu. OMM olarak, müze çalışmalarına başladığımız andan itibaren, herkesin gününü geçirmekten keyif alacağı, daha sıcak, daha davetkar bir yapı hayal etmiştik.



■ BU HAYAL GERÇEKLEŞTİ Mİ?

Yaklaşımımız mesafelerin ortadan kalktığı, paylaşımcı, çoğulcu ve "yaşayan" bir alan olabilmekti. Bunun hayalimize yakın oranda gerçekleştiğini ziyaretçilerimizin ilgisinden, öğrenci ve velilerin müzeyi yaşayan bir alan olarak deneyimlemelerinden anlayabiliyoruz. Gün içinde çok sayıda öğrenci ve ebeveynleri kafemizde oturup çalışıyor, sergi salonlarımız dışındaki ortak alanlarımızda günlerini geçiriyorlar. Bunu görmek inanılmaz mutluluk verici. Farklı yaşlardan birçok ziyaretçi gün içinde müzede oluyor. Giriş alanımızda sosyal alan olarak planlanan merdivenlerimizde sohbet edenler, çizim yapanlar görmek inanılmaz heyecan verici.



OMM'U YAPANLAR KİTAPLAŞTI?

■ Beni en çok etkileyenlerden biri de "OMM'u Yapan İnsanlar" kitabı oldu.. OMM'u Yapan İnsanlar kitabı bizim için hikayesi bakımından çok kıymetli. Müzemizin inşaat sürecinde sıklıkla sohbet ettiğimiz şantiyedeki arkadaşlarımızın, sokaktan gelip geçenler tarafından yöneltilen meraklı sorulara, bu alanda ne yapıldığına dair verdikleri harika cevaplardan hareketle ortaya çıktı. Ekibimiz, inşaat sürecinde çalışan emekçi arkadaşlarımızın müzeye olan bağlılığından etkilenerek OMM'u Yapan İnsanlar kitabı fikrini oluşturdu. Bu yayın ile onlara teşekkür etmek istedik.



TAKDİR EDİLME MOTİVASYONU

■ OMM'un ödülleri hakkındaki görüşleriniz neler? Müze ve kültürel miras alanında dünya çapındaki önemli girişimleri öne çıkarmak amacıyla İngiltere'de düzenlenen Museum and Heritage Awards kapsamında dünyanın farklı şehirlerinden çok sayıda proje arasından yılın uluslararası projesi olarak OMM seçildi. Bu ödül dünya çapında aldığımız ilk büyük ödül ve bu nedenle bizim için ayrı bir önemi var. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ise Türkiye'deki sanat girişimlerinin ve sanatçıların uzun yıllardır onurlandırıldığı çok anlamlı bir ödül.

NİHAN YARKENT İNCE