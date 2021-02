Sevgililer Günü’nü herkes farklı kutluyor

Sevgililer Günü'nün kökeni antik çağlara dayanmaktadır. Antik Roma'da 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lipercalia günü olarak kutlanırdı. Doğurganlık festivali olarak da bilinen bu günde hayvanlar kurban ediliyor ve kurban edilen hayvanların derileriyle kadınların vücutlarına dokunuluyordu, bunun doğurganlığı arttırdığına inanılırdı. Bir Pagan geleneği olan bu etkinliklere Konstantin, Hristiyanlığı ilan ettikten sonra da devam edildi. Daha sonraları, bir Hristiyan gelenegi olan Aziz Valentine Günü, Lupercalia geleneğinin yerini almıştır ve bayramın hamisi ve koruyucusu, Roma İmparatoru II. Claudias döneminde sevgilileri gizlice evlendirmeyi başaran Aziz Valentine olmuştur. Aziz Valentine, itaatsizliğinden dolayı 14 Şubat'ta idam edilmiştir. Bugün sevgililer 14 Şubat'ta onu minnetle anmaktadırlar.

AMERİKA

Amerika'da sevgililer, birbirine duydukları sevgiyi göstermek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Amerikalılar, şekerleme, çikolata, kart, çiçek ve takı gibi hediyeler için her sene 18 milyar dolar harcamaktadır. Kutlama kartları en yaygın hediyelerden biridir, üstelik bu sadece sevgililer için geçerli bir hediye de değil. Aile bireyleri, arkadaşlar ve ögrenciler de birbirlerine olan sevgiyi, arkadaşlığı, memnuniyeti anlatan sözlerle dolu kartları bu günde birbirine hediye ederler. Amerika'da en popüler Sevgililer Günü şekerlemesi sanıldığının aksine bir kalpli kutu çikolata değil, üzerinde "Be Mine" (Benim Ol), "Kiss Me" (Beni Öp) yazan küçük şekerlerdir. Komik olan, bir sene içerisinde o kadar çok bu şekerlerden üretiliyor ki, herkese mutlaka bir tane düşmektedir.

GÜNEY KORE VE JAPONYA

Dünyanın bu köşesinde Sevgililer Günü'nde erkekler şımartılmaktadır; kadınlar sevgilerini göstermek için erkek arkadaşlarına, aile üyelerine ve iş arkadaşlarına çikolata alırlar. Ama kadınlar için endişeye gerek yok, bu emeklerinin karşılığını bir ay sonra 14 Mart'ta kutlanan Beyaz Gün'de kek, çikolata ve çiçeklerle almaktadırlar.

İNGİLTERE

İngiltere'de çiftler Sevgililer Günü'nde gerçek anlamda romantik olurlar. Ülkenin her yerinde aşk kuşları, birbirine çiçek, çikolata ve takı hediye ederler. Akşam olduğunda ise çiftler genellikle şehirde romantik bir akşam yemeği yerler ya da evlerinde mum ışığının tadını çıkarırlar. Her koşulda, havada aşk kokusu mutlaka vardır.

FİNLANDİYA

Yalnız seyahat edenler için en ideal ülkelerden biri Finlandiya olabilir. Sevgilin yoksa, burada dışlanmak korkusunu asla yaşamazsın, zira bu büyük gün arkadaşlarla kutlamak içindir. Hatta Finlandiya'da Sevgililer Günü yerine Arkadaşlar Günü denir. Bu günün resmi çiçeği pembe güldür ama arkadaşlar birbirlerinden başka hediye, kart ya da çikolata aldıklarında oldukça mutlu olurlar. PERU

Ülke genelindeki Karnaval kutlamaları sebebiyle Peruluların çoğu 14 Şubat'ta tatildedir, böylelikle aşk dolu yolculuklarını planlamak için ekstra zamanları vardır. Peru'da gül yerine sevgililer birbirine ülkenin milli çiçeği olan orkide verirler. Ayrıca bu günde, çiftlerin aynı anda "evet" dedikleri toplu düğünler de düzenlenmektedir.

BREZİLYA

Brezilyalılar 14 Şubat'ı atlayarak, 12 Haziran'da evlilik ve çiftleri birleştirmesi ile ünlü olan Aziz Anthony anısına kutlama yapmaktadırlar.