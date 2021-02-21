Bosna katliamını beyazperdeye taşıyacak

Uzun yıllar birçok tiyatro oyununda, reklam çekimlerinde rol alan ve zaman içerisinde yeteneğini sinema filmlerinde değerlendirmeye başlayan İzmirli oyuncu Esra Gezginci, yakın tarihte iddialı bir filmle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. "7. Koğuştaki Mucize" ve "Her Şeye Rağmen" filmlerinin yanı sıra yurt dışında ödüle layık görülen, "İki Şafak Arasında" adlı sanat filmi ve son olarak da çekimleri halen Çeşme'de devam eden dizide görev alan güzel oyuncu, sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın dikkatini çekecek bir dram filmi için kolları sıvadı.

YAZIP OYNAYACAK

Aslen Boşnak olan ve 1995'te Bosna Srebrenitsa'da yaşanan katliamla ilgili bir film çekeceklerini ifade eden Esra Gezginci, "Orada yaşanan insanlık dramını ve ayıbını, bu suça ortak olan, göz göre göre sessiz kalan ülkelerin durumunu yansıtan uzun metrajlı bir film hiç çekilmedi. Bu konuyla ilgili çok araştırma yaptım, sadece 27 dakikalık belgesel çekilmiş, kimse film çekmemiş. Epeydir bunun hazırlığını yapıyorum. Sinema benim için bir tutku haline geldi. Bu yüzden hem yapımcılık tarafında hem senaryoda hem de oyunculuk kısmında görev alacağım için çok heyecanlıyım. Daha önce çalıştığım başarılı bir yönetmenle filmi çekmeyi düşünüyorum. İsim vermeyeceğim ama çok usta oyuncularımız da filmde rol alacak" dedi. Büyük prodüksiyonlu bir proje olan filmin ağırlıklı olarak Bosna'da ve Türkiye'de çekileceğini belirten Gezginci, "Kültür Bakanlığımız ve Bosna'daki yetkililer konuya sıcak bakıyor. Çekimler için pandemi sürecine göre ilerlemeye çalışacağız. Ülkemizden çıkıp dünyaya yayılacak, çok ses getirecek bir çalışma olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. İzmirli oyuncu, çocukluğunun geçtiği ve halen yaz aylarında tatil yaptığı Çeşme'de çekimleri süren dizide olmanın yanı sıra, yakın zamanda da bir yemek programı sunacağının bilgisini de paylaştı. Her pazar "Esra Gezginci ile Lezzet Serüveni" adlı programı sunacağını söyleyen genç oyuncu, Ege Bölgesi'nin lüks otellerini gezip baş aşçılara en lezzetli yemekleri yaptırırken, ünlü isimleri de programa konuk alacağını dile getirdi.

ERCAN AKGÜN