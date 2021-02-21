En güzel burun size yakışandır

● Ameliyatta istediğimiz burun yapısını seçme şansımız var mı?

Birçok kişi sevdiği bir ünlünün burun görüntüsünden çok etkilenir ve danıştığı estetik doktoruna aynı burna sahip olmak istediğini iletir. Sevdiğiniz bir ünlünün burun yapısına sahip olmanız aslında hem mümkündür hem de mümkün değildir. Salt olarak burun yapısını ele aldığımızda, istenilen burnu oluşturmak mümkün olur. Ancak burnun görünümü yüzün diğer parçalarından da büyük oranda etkilenir. Yani kişinin burun yapısı, yüzünün diğer noktalarından bağımsız olarak düşünülemez. Bu yüzden başka birisinde harika duran bir burun yapısı, sizde yeteri kadar güzel gözükmeyebilir. Sonuç olarak başkasının burun yapısının size uygulanmasından çok; sizin yüz hatlarınıza en uygun burun yapısının nasıl olduğu tespit edilmelidir.



● Tüm burun estetik ameliyatları aynı yöntemle mi yapılır?

Burun estetiğinde uygulanan sabit bir yöntem bulunmamaktadır. Burun estetiğinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda açık ve kapalı burun estetiği gibi farklı yöntemlere sahip metotlar benimsenebilmektedir. Bununla birlikte hastanın olmak istediği burun estetiğinin boyutu, yaşadığı sorunlar burun estetik ameliyatı için çizilecek yol haritasını etkiler. Örneğin; burun yapısını beğenen ancak hava kanallarında darlık olan birisine uygulanacak burun ameliyatı ile kemerli burun ameliyatı birbirinden farklı müdahele ve yöntemleri gerektirir.

DOĞAL SESE DÖNÜŞ

● Burun estetiği sonrası ses değişir mi?

Burun estetiği doğru yapılması halinde kişinin sesinde değişiklik olmaz. Bununla birlikte kimi kişilerde deviasyon gibi sebeplerden ötürü kötü nefes alma durumu olabilir. Bu durum kişinin doğal sesini kullanmasına engel olabilir. Ameliyat ile deviasyonun düzeltilmesi neticesinde ise kişinin doğal çıkmayan sesi değişebilir ve gerçek haline dönebilir.



Emzirme döneminde burun ameliyatı yapılır mı?

Burun estetiğinde doğru bilinen yanlışlardan bir diğeri ise emzirme döneminde burun estetiği ameliyatının olmayacağı yönündedir. Bilinenin aksine emzirme döneminde olan kişiye burun estetiği ameliyatı yapılabilir. Bunun için belli başlı önlemlerin alınmaalınması yeterli olacaktır.

BURCU ILGIN