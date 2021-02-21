Manisa’da yeşil sahalara nezaket geldi

Manisa'nın tek kadın futbol takımındaki kadın futbolcular sokaklarda başlayan maceralarını profesyonelliğe taşıdı. Sokaklarda erkek yaşıtlarıyla birlikte top koşturan kızlar, şimdi profesyonel liglerde mücadele ediyor. Manisa Esnaf Gençlik Spor Kız Futbol Takımı Antrenörü Cemil Uğur, "2015 yılında kadın futbol takımını oluşturduk. Sporcu sayımız ilk başlarda 15'i bulmuyordu. Önyargılı bakanlar vardı. Ama vazgeçmeyip kız çocuklarını futbolla tanıştırdık. Şimdi sporcu sayımız 80'e çıktı" dedi.

İMKANSIZLIK İÇİNDE

Uğur sözlerini şöyle sürdürdü: Kadınlar 3. Liginde mücadele ediyoruz. İyi bir çıkış yakaladık. Kız çocuklarımızın futbola ilgisi hoş karşılanmıyor. Ama 6 yıldır bu sevgiyi aşılamayı başardık. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklar uzak tutmayı hedefliyoruz. Bunu da başardık. Eskiden kötü alışkanlığı olan bir çocuk burada bu alışkanlıklarından kurtuluyor. Özgüvenleri de gelişti. Hayatlarına olumlu anlamda yön veriyorlar. İmkansızlıklara rağmen kulübü ayakta tuttuklarını dile getiren Cemil Uğur, deplasmanlarda bir destek verilmemesine rağmen kız çocukları için tüm yükü omuzladıklarını söyledi.

ERKEK EGEMEN SPOR

Cemil Uğur, "Çocuklarımızın topluma kazandırılması için bu özveriyi gösteriyoruz. Cebimizden harcıyoruz ama her şey kız çocuklarının toplumda daha iyi bir yere gelebilmesi amacıyla yapılıyor. Birilerinin bunu yapması lazım" diye konuştu. Futbolun erkek egemen bir spor olarak bilindiğini ifade eden Cemil Uğur, "Kız çocuklarının spor sahalarında kabullenilmesi zor oluyor. 'Nereden çıktı bunlar', diyorlar. Ama biz ısrarla kızlarımızı kabullendirdik. Kız çocuklarına 'annenin dizinin dibinde otur' derler. Biz kızları annesinin dizinin dibinden alıp sporcu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR AMA BAŞARAMADILAR"

23 yaşındaki Hevidar Özçelik için futbol bir tutku. Erkek yaşıtlarıyla birlikte sokakta futbol oynadığı yıllarda çevresi onu garipsedi. Ama o tutkusundan vazgeçmedi. Üniversitede sınıf öğretmenliği okurken okulunu dondurmak zorunda kaldı. Fabrikada işe girip çalışan Hevidar Özçelik, okulunu yarıda bıraksa da futbolu bırakmadı. Antrenmanlara ve maçlara aksatmadan katıldı. Futboldan vazgeçmeyeceğini anlatan Hevidar Özçelik, "Küçüklüğümde erkek çocuklarının arasında top peşinde koşuyordum. Sokakta oynayarak başladım. Abim beni çıkarmaya çalışıyordu, bir türlü vazgeçiremediler. Futbol erkek oyunu olarak bilinir, benim çevremde de çok fazla kadın futbolcu yoktu. Okulda, mahallede tektim. Garipseyenler olmuştu. Oynayamazsın, ne işi var diyenler olmuştu ama beni aralarına aldıktan sonra oynayabileceğimi gördüler. 'Kadının futbolda ne işi var' demişlerdi ama onlara yapabileceğimi gösterdim" dedi.



'KENDİMİ ÖZGÜR HİSSEDYORUM'

22 yaşındaki Esin Günal'ın da futbolla hayatı olumlu anlamda değişti. Üniversitede BESYO'da eğitimine devam eden Esin Günal, futbolun kendisi için bir tutku olduğunu söyledi. Esin Günal, "Biz futbola sevdalıyız. Ben üniversite okurken futbolu aksatmıyorum. Yeşil sahaları çok seviyorum, burada kendimi çok özgür hissediyorum" diye konuştu.



'ÖZGÜVENM DAHA DA ARTTI'

18 yaşındaki Asel Ayçe Güçlü de, "Futbolla benim özgüvenim arttı. Gayet mutluyum. Elimden geldiğince bu sporda yükselmeyi istiyorum. Kadın milli takımında oynamayı hayal ediyorum" diye konuştu. İrem Yasmin Can da, çocukluğundan beri ilgi duyduğu futbol ile spor lisesine girmeyi başardığını anlattı. Kendisini geliştirmeyi hedefleyen Yasmin Can, kadınların futbolda başarılı olabileceğine herkesin inanması gerektiğini söyledi.



'KİMSEYE ALDIRMADIM'

Zeynep Kahraman, "İnternetten araştırırken Manisa'da kadın futbol takımı olduğunu gördüm. Böylece başladım. 'Kızlar da futbol oynarmış mı' diyenler oldu ama ben onlara aldırış etmedim. Hem spor yapıyorum hem de kendimi geliştiriyorum" diye konuştu.

NERMİN UÇTU