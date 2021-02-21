Yüz temizleme jelinizi evde kendiniz yapın

Yüz temizleme jelleri, cilt bakımında en sık kullanılan ürünlerin başında yer alıyor. Cildimizde toz, kir, hava kirliliği ve kullandığımız makyaj ürünleri nedeniyle kir ve yağ birikir. Gözenekler bu kir ve yağ nedeniyle tıkanmaya başlar. Bu durum zamanla sivilce ve akne gibi cilt problemlerinin oluşmasına yol açar. Ayrıca cildin solgun ve sağlıksız görünmesine neden olur. Günümüzde kozmetik mağazalar ve aktarlarda satılan yüz temizleme jellerinin içeriğinde SLS'den parabene kadar birçok kimyasal madde yer alır. Bu maddeler uzun vadede cilde yarardan çok zarar verebilir. Söz konusu kimyasal maddelerin zararlarından korunmak için doğal içerikli yüz temizleme jellerini tercih edebilirsiniz. Peki evde kendi yüz temizleme jelimizi yapabilir miyiz? Elbette, yapabiliriz. Fakat öncelikle cilt tipinizi ve cildinizin ihtiyaçlarını doğru analiz etmenizi öneririz. Ardından şimdi paylaşacağımız yüz temizleme jeli yapımı tariflerinden size uygun olanı seçip güvenle deneyebilirsiniz.

KURU CİLTLER İÇİN:

■ Malzemeler: 1 su bardağı aloe vera jeli 1 su bardağı taze sıkılmış salatalık suyu

■ Yapılışı: Aloe vera jelini derin bir kabın içine koyun. Üzerine taze sıkılmış salatalık suyunu ilave edip homojen bir kıvam alıncaya dek karıştırın. Hazırladığınız karışımı bir kavanoza koyun ve hava almaması için kapağını sıkıca kapatın. Bu karışımı bir hafta boyunca buzdolabında bekletin. Bir haftalık sürenin sonunda yüz temizleme jeliniz kullanıma hazır olacak. Yüzünüzü her gün düzenli olarak bu jel ile temizleyin.



HASSAS CİLTLER İÇİN

■ Malzemeler: Yarım fincan taze nane yaprağı Yarım fincan lor peyniri 2 adet aspirin

■ Yapılışı: Bir blender yardımıyla taze nane yaprağı ile lor peyniri macun kıvamı alana kadar karıştırın. Aspirini toz haline getirin. Hazırladığınız karışıma toz haline getirdiğiniz aspirini de ekleyin. Bu karışımı elinize alarak yüzünüze uygulayabilirsiniz.



LAVANTA YAĞI VE ZEYTİNYAĞLI TARİF

■ Malzemeler: Bir miktar sızma zeytinyağı Birkaç damla lavanta yağı Temizleme bezi (tülbent vb.)

■ Yapılışı: Yağları uygun bir kabın içerisinde karıştırın. Hazırladığınız yağ karışımını masaj yaparak nazikçe cildinize uygulayın. Sonrasında temizleme bezini ılık su ile ıslatın ve cildinizi bu bezle yağ karışımından arındırın.



PİRİNÇ UNU VE PİRİNÇ SÜTLÜ TARİF

■ Malzemeler: Yarım su bardağı kahverengi pirinç unu 2 yemek kaşığı pirinç sütü

■ Yapılışı: Her iki malzemeyi uygun bir kabın içerisine koyup macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Hazırladığınız karışımı elinizle cildinize sürüp hafifçe parmak uçlarınızla masaj yapın. Ardından ılık suyla cildinizi temizleyin hepsi bu kadar.



KASTİL SABUNLU TARİF

■ Malzemeler: 3 yemek kaşığı kastil sabunu 1 su bardağı kadar kabartma tozu

■ Yapılışı: Sabun ve kabartma tozunu uygun bir kabın içerisinde karıştırın. Ardından hazırladığınız bu karışımla yüzünüzü yıkayıp ılık su ile durulayın. Son olarak cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanma.