Balonun içinde doğanın kucağında

FINN LOUGH'S BUBBLE DOMES, KUZEY İRLANDA

İrlanda'nın büyüleyici güzellikteki doğasında kendinizle ya da arkadaşınızla baş başa kalacağınız bir balon otel arıyorsanız Finn Lough's Bubble Domes'a bir şans verebilirsiniz. Yıldızlara bakarak uyuyabileceğiniz, göl kenarında keyifli yürüyüşler yapabileceğiniz, balık tutup, su sporları deneyimi yaşayabileceğiniz Finn Lough's Bubble Domes sizi huzurun kalbine yolculuk yapmaya davet ediyor.



THE MILLON STAR HOTEL, İZLANDA

The Million Star Hotel, özellikle kış aylarında konuklarına en unutulmaz tatillerinden birini yaşamayı vadediyor. Malum, İzlanda gökyüzündeki renk cümbüşü diyebileceğim kuzey ışıklarını en iyi görebileceğiniz ülkelerden biri. Eğer şanslıysanız The Millon Star Hotel'e gittiğinizde sıcacık yatağınızda yatarken gökyüzünü yeşile boyayan kuzey ışıklarını izleyebilirsiniz. Kuzey ışıklarını yakalayamazsanız da üzülmeyin. Bakarsınız her daim karlı olan İzlanda size bir sürpriz yapar ve sabah uyandığınızda etraf bembeyaz olur, kim bilir...



CAMPERA HOTEL BURBUJA, MEKSİKA

ETRAFI üzüm bağlarıyla çevrili Campera Hotel özellikle gastronomi tutkunlarının favori destinasyonlarından biri. Campera Hotel Burbuja'ya giderseniz hem bölgede üretilen şarapları tadabilir hem de çevredeki çok özel restoranlarda damak tadınıza pek çok yenilik katacak farklı lezzetler deneyebilirsiniz.



HOTEL AİRE DE BARDENAS, İSPANYA

İNSANA sonsuzluğun ortasında kalmış hissi veren Hotel Aire de Bardenas'ta kalırken kendinizi bir masalın içinde gibi hissedebilirsiniz. Ay ışığında uykuya dalmak, güneşin yel değirmenlerinin ardından doğuşunu izleyerek uyanmak kısaca bambaşka bir tatil deneyimi yaşamak istiyorsanız Barcelona ve Madrid arasında bir noktada yer alan Hotel Aire de Bardenas'a bir şans verin derim. Hatta seyahatinize Madrid'den başlayıp Barcelona'da sonlandırabilirsiniz bile. Böylelikle hem İspanya'yı biraz daha detaylı tanımış, hem de bolca yemekli çokça keyifli unutulmaz bir tatil yapmış olusunuz.



Ürdün'deki Wadi Rum Çölü'nün ortasında yer alan SunCity Camp, sizi çöl hayatının büyüleyici manzarasında konaklamaya davet ediyor. Güneşin uçsuz bucaksız kumların ardından doğuşunu ve batışını izlemek inanın bambaşka bir deneyim. SunCity Camp'in odaları tamamen şeffaf olmasa da çöl manzarasını seyredebileceğiniz şekilde tasarlanmış. Siz de kısa bir süreliğine de olsa çöl hayatını yaşamak, Bedevilerin yaşamını gözlemlemek, alışmışın dışında bir tatil deneyimi yaşamak istiyorsanız Suncity Camp'e bir şans verin derim.