Endokrin cerrahisinde teknoloji avantajı

Özel Sağlık Hastanesi Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özer Makay, endokrin cerrahisinde yaşanan teknolojik gelişmeler ışığında gelişen robotik cerrahi ile birlikte operasyon başarısının da arttığını söyledi. Prof. Dr. Makay, "Robotik cerrahide ameliyatı yapan cerrahtır ve robotik teknolojiyi kullanır. Otomasyon sistemiyle kontrol edilen bu teknolojide yapay zeka bulunmuyor; bütün kontrolü cerrah gerçekleştiriyor. Robotik cerrahi hekimlere, 3 boyutlu görüntü, esnek ve kıvrak kollarla daha dar, derin ve titizlikle ameliyat gerektiren müdahale avantajı sağlıyor. Hastanın vücudunda daha az travmaya neden olduğu için hem kan kaybını en aza indiriyor hem de iyileşme süresini kısaltıyor" dedi.

İZSİZ TİROİD

Makay, "Açık tiroid ameliyatı, bugüne kadar boynun ön tarafında gözle görülür yerden kesi ile yapılıyordu. Artık iz bırakmamak için, ameliyatı alt dudaktan girerek, endoskopik cihaz kullanılarak oluşturulan 3 tünel aracılığıyla yapıyoruz. Her tiroid bezindeki problem bu ameliyata uygun olmayabiliyor. Mutlaka uzman hekim görüşüne başvurmalısınız" ifadelerini kullandı.