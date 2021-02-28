Enerjide indirim dönemi başladı

Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baydaş, bir elektrik tedarik şirketi ile indirimli elektrik anlaşması yapmamış olan ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama abonelerinin internet ya da çağrı merkezi üzerinden indirimli elektrik hizmeti sunan tedarik şirketlerine ulaşabilecekleri bilgisini verdi. 2021 yılı itibariyle Serbest Tüketici Limitinin yıllık 1.200 kWh olarak belirlenmesi sonucunda 2.7 milyon tüketici daha serbest tüketici olma hakkını elde ettiğini söyleyen Baydaş, serbest tüketici olma hakkı elde eden işletmelerin elektrik tedarikçisini değiştirebileceği, indirimli elektrik hizmeti alabileceği konusunda farkındalığın yüksek olmadığının altını çizdi.

FIRSAT ÇAĞRISI

İndirimli elektrik fırsatından yararlanma çağrısında bulunan Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baydaş, başvuru ve sözleşme süreçleri ile ilgili şu bilgileri verdi: "İşletmeler www. ekvatorenerji.com web sitemiz üzerinden başvuru formunu doldurarak, bilgi@ ekvatorenerji.com adresine e-posta göndererek ya da 0850 840 36 00 numaralı çağrı merkezimizi arayarak başvuru yapabilirler. Başvuru sonrasında enerji satış danışmanı arkadaşlarımız, başvuru yapan işletmeleri ziyaret ederek bilgilendirmede bulunup fatura analizini yapmaktadır. Fatura analizi sonucunda aylık ve yıllık sağlanacak yaklaşık fayda tutarı çıkarılarak müşteri ile paylaşılmaktadır. Ardından müşterinin onayı ile zamlanmayan sabit birim bedelli indirimli elektrik sözleşmeleri yapılmaktadır."