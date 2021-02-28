Güzel yaşlanmak sizin elinizde

● HER YAŞTA GÜZEL GÖRÜNMENİN KURALI NEDİR?

Kişisel bakım ve yaşama alışkanlıklarımız nasıl göründüğümüzün birebir yansımasıdır. Ne ekersen onu biçersin de diyebiliriz. Kadın ve erkek her yaşta bakımlı ve güzel olabilir. İhtiyacınız olan daha sağlıklı bir cilt ve daha az makyaj.

● GENETİK Mİ BAKIM MI DAHA ÇOK ETKİLİ?

Deri yaşlanmasının yüzde sekseni çevresel faktörlere bağlı. Yani kendimize nasıl bakarsak öyle yaşlanıyoruz. Cilt tipimizi etkileyen bazı faktörler de var. Genetik altyapı çok büyük bir rol oynuyor. Çevresel etkilerin ve beslenmenin cildimiz üzerinde etkisi de az değil. Güneşin zararlı ışınları hyaluronik asit ve kolajen üreten DNA'larımızda hasar meydana getiriyor ve bu hasarın adı da yaşlanmak. Hormonlar ise ciltteki yağ salgısını etkilediği için, cilt üzerindeki önemi büyüktür. Ürünler ve ilaçlar da yine cildimizi düşündüğümüzden çok daha fazla etkiler. Yanlış ürünler cildimizde kalıcı hasarlar bırakabilir. Dönemsel kullandığımız bazı ilaçlar ise sivilce, yağlanma, hassasiyet gibi problemlere yok açabilir.



● DOĞRU BAKIMI NASIL YAPABİLİRİZ?

Cildimizi tanımak çok önemli, çünkü ancak o zaman ona doğru bakabiliriz. Cilt; yağlı, karma, normal, kuru ve hassas olarak farklı özellikleri ile birbirinden ayrılır. Kullandığımız ürünler de cilt tipimiz ve deri yaşımız ile uygun olmalıdır. Üretim tekniği ve içeriğiyle kozmetik ürünlerden ayrılan "dermokozmetik" ürünler, yaşlanma etkileri, akne sorunu, saç dökülmesi, cilt tonu eşitsizliği, egzama, güneş lekeleri gibi cilt sorunlarının tedavisinde destek amaçlı kullanılıyor.



● ÜRÜN SEÇİMİNİ NEYE GÖRE YAPMALIYIZ?

Tabii ki ihtiyaçlarınıza göre, bunun için de cildinizi iyi tanımanız çok önemli. Aslında cildin ana ihtiyacı temizlenmek ve nemlenmek. Bu ikisini dışarıdan yaptıktan sonra aslında cildin gerçek güzelliği içten geliyor. İyi beslenmek, su içmek, spor yapmak, sigara ve alkolden uzak durmak cilt sağlığı için çok önemli.



● GÜNEŞ IŞINLARI CİLDİMİZE NE ZARAR VERİR?

Güneş ışınlarına maruz kalan cilt, kendini korumak adına kalınlaşır ve pigment hücrelerini çoğaltarak rengini koyulaştırır. Yazın bronzlaşan cilt mevsim sonunda donuk ve kalın bir hal almaktadır. Bunun için sonbaharda cilde ilk önce peeling uygulanmalı, sonrasında ise göz çevresi, yüz ve boyun olmak üzere uygun kremlerle nemlendirilmelidir. Sivilce problemi olan ciltlerde su bazlı kremler tercih edilmelidir. Evde yapılan bakımlar yetersiz kalabileceğinden uzman kontrolünde cilt temizliği ve bakımı yaptırmak daha sorunsuz ve güzel bir sonuç alınmasını sağlayacaktır.

BURCU ILGIN