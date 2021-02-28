Hareketsizlik boyun ve bel düzleşmesi nedeni

Özel Egepol Hastanesi Fizik ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tufan Özdem, Pandemi nedeniyle evde geçirilen vaktin arttığını ve vücut hareketlerinin de azaldığını belirterek bu durumun bel ve boyun düzleşmesinde, bel ve boynun kendine has kıvrımını kaybettiğini, en önemli belirtisinin bölgesel ağrılar olduğu bilgisini veren Dr. Tufan Özdem, tedavide geç kalınması durumunda bel ve boyun fıtıklarının ortaya çıktığını dile getirdi, erken tedavinin önemli olduğunu vurguladı. Dr. Özdem, "Boyun düzleşmesinde kronik baş ağrıları da olabilir ve hastalar sürekli ağrı kesici ilaç kullanma ihtiyacı hisseder. Bel-boyun ağrıları özellikle oturup kalkarken ve öne eğilerek yapılan hareketler sırasında artar, zamanla süreklilik kazanır. Erken dönemde tedavi edilmeyen durumlarda ise bel ve boyun fıtıkları ortaya çıktığından kollarda ve bacaklarda oluşan ağrılar yaşam kalitesinin daha da bozulmasına neden olur. Fıtık oluşmasını önlemek ve bu bölgelerde yapının bozulmasını yani kireçlenmeyi engellemek için erken dönemde tedavi olmak çok önemlidir" diye konuştu.