Kuru hayat hayal değil

İDRAR kaçırma birçok kadını yakından ilgilendiren ve hayat kalitesini bozan aynı zaman da çok sık saptanan bir problem. Gerek sosyal gerekse de hijyenik sorunlara yol açan bu problemin gerçek yaygınlığını saptamak aslında çok zor. Bunun nedenleri hastalarımızın çekinmesi, utanması, idrar kaçırmayı yaşlılığın doğal bir sonucu olarak algılaması ve idrar kaçırmada tıbbi tedavinin iyi sonuç vermediği şeklinde ön yargılı olmalarıdır.



● NEDEN İDRAR KAÇIRIRIZ?

Kadın anatomisinde mesaneyi ve idrar kanalını (üretra) taşıyan kas demetleri ve kollagen lifler vardır. Bunlar aslında ne yazık ki zayıf bağlardır. Mesanenin normal çalışması sırasında bu bağlar mesaneden idrarın dışarı kaçmasını engeller. Doğum, menopoz, kronik öksürük, hormonal değişiklikler, kabızlık, aşırı kilo, fazla zayıflık, geçirilen bazı ameliyatlar bu kas ve liflerin zayıflamasına neden olur. Bu durumlarda idrar kaçırmalar başlar.



● TEADVİDE ELİMİZDE NELER VAR?

Şimdiye kadar tedavide karşımıza çıkan alternatifler 1. kegel egzersizi dediğimiz idrar yolu güçlendirici egzersizler 2. medikal tedavi 3. Cerrahi tedavi idi. Ancak teknolojinin ilerlemesi ile bu alanda da bazı gelişmeler oldu. Fraksiyonel CO2 lazer tedavisi idrar kaçırma ve vajinal rejuvanasyonda dikkat çekici bir başarı yakaladı. Özellikle stres tipi dediğimiz idrar kaçırma da SUI (öksürük, gülme, hapşırma gibi durumlarda karın içi basıncının artmasıyla olan idrar kaçırma) semptomları ciddi oranda azaltılarak, idrarın daha iyi kontrolü sağlanır ve uzun vadeli idrar tutabilme sağlanmış olur.



● LAZER TEADVİSİ NASIL UYGULANIYOR?

Lazer tedavisinin önde gelen faydalarından biri çok kısa bir sürede tamamlanması ve günlük rutininizi etkilememesidir. İşlemin kısa sürmesi, cerrahi bir kesi veya dikiş işleminin olmaması, hastalar için son derece kolay tolere edilebilir olması, anestezi gerektirmemesi, hafif- orta düzey stres üriner inkontinens ve mikst tipteki idrar kaçırmalarında oldukça başarılı olması ve aynı seansta boylu boyunca vajinal sıkılığın da sağlanabilmesi gibi avantajlı yönleri var. Aynı gün içinde hastanın kendi günlük hayatına devam edebilmesi de işlemin en önemli avantajları arasındadır.

BURCU ILGIN