Needion ile farklı bir alışveriş deneyimi

Online satış sitesi Needion.com'un kurucusu Denizlili işadamı Baran Saldanlı, internet satışlarının normalde 3-5 yılda yaşayacağı ivmelenmenin covid- 19 nedeniyle geçtiğimiz yıl içinde yakalandığını söyledi. Online alışverişin güvenli olduğunu ve bazı ürünlerde avantajlı fiyatlar sunduğunu dile getiren Saldanlı, ürün çeşitliliği nedeniyle de sektörün giderek artan bir taleple karşılaştığını ifade etti.

İSME EGE ŞİVESİ

Saldanlı, "BND Group olarak bilişim, restoran ve catering sektörlerinde hizmet veriyoruz. Küçük yaşlardan beri bilişim sektörüne meraklıydım. Bu nedenle yurt dışındaki online alışveriş siteleri ile bazı sosyal medya uygulamalarını inceleyerek bir satış portalı oluşturmaya karar verdim. İngilizce need (ihtiyaç) kelimesinden esinlenerek, Ege şivesini de yansıtan bir isim olan Needion. com'u tamamen Türk yazılımcıların çalışmalarıyla 3 yıl boyunca geliştirdik. Merkezimiz İzmir'de bulunuyor, toplamda 40 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Şu anda sitemizde 45 bin farklı ürün ilanı bulunuyor. Birkaç ay içinde farklı sistemlerle de entegre olarak bu rakamı birkaç yüzbine taşımak için düğmeye bastık" diye konuştu.

YENİ ÖZELLİKLER

Needion'u gelişime açık, online bir sosyal platform olarak kurguladıklarını ve bazı farklı hizmetleri de sunacaklarını kaydeden Baran Saldanlı şu bilgileri verdi: "Pazara yeni giren ve hızlı büyüyen bir platform olarak bazı ürünlerde düşük komisyonlarla fiyat avantajı sağlıyoruz. Şu an için site trafiğimizi yükseltecek adımlar atıyoruz. Belli bir süreç içinde alışveriş özelliğinin yanında yemek siparişi, market siparişi, uçak, otobüs bileti ve otel rezervasyonu yapabileceğiniz, ev araba ilanlarını da sergileyebileceğiniz bir sosyal platforma dönüştüreceğiz. Needion da kullanıcılar interaktif bir şekilde birbirleriyle konuşabiliyor, takipleşebiliyor. Ürünler hakkında görüş alışverişinde bulunuyor. Bu platformu klasik bir alışveriş sitesi olarak kurgulamadık. Benzerlerinden farklı olarak kullanıcı yorumlarının yanı sıra uzman görüşlerini de içeren bir içeriğe de sahip. Needion uygulamasını Android ve IOS mobil cihazlarda kullanım için de indirilebiliyorsunuz"

3 BOYUTLU İNCELEME

Saldanlı sözlerini şöyle sürdürdü: "uzmanlarımız her ürüne özel inceleme yazısı yazıyor. Bu incelemeler video olarak YouTube kanalımızdan da yayınlanıyor. Kullanıcılar da bu değerlendirmelerin ışığında kendilerine en uygun ürünü seçme imkanına kavuşuyor. Bir diğer farklılık ise, insanların ürünleri satın almadan önce, ayrıntılı incelemeyi sevdiklerini fark ettik. Bu nedenle ürünleri sanki elinizde inceliyormuş hissiyatını verebilmek için 3 boyutlu görüntüleme seçeneğini de getirdik. Böylelikle insanlar daha detaylı şekilde ürünlerin ebatları ve inceliklerini görebiliyor. İki farklı cihazı aynı anda da karşılaştırabiliyor. Tam anlamıyla hizmet vermeye başlayalı birkaç ay gibi bir süre geçti. Buna rağmen aylık 1 buçuk milyon TL'lik bir satış hacmine ulaştık. Bu yılı 50 milyon TL'lik ciro ile kapatmak istiyoruz. Türkiye'nin her yerine iyzico ödeme kuruluşu garantörlüğündeki güvenli ödeme sistemiyle ürün gönderebiliyoruz."