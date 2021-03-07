14 dalda 300 güzellik uzmanı yetişiyor

Özel Nihal Adağ Güzellik ve Meslek Kursu, Sağlık Bakanlığı onaylı cihazların yer aldığı 6. şubesini Torbalı'da açtı. Merkez, 7. şubeyi ise Menderes'te açmaya hazırlanıyor. Eğitmenlerinin hepsi üniversite mezunu olan merkezde, 14 ayrı dalda 300 öğrenciye hizmet veriliyor. Bu kapasitede hizmet veren Türkiye'de tek olma özelliğine sahip Nihal Adağ Güzellik Merkezi, kurslarını Bayraklı ve Torbalı şubelerinde veriyor. Ayrıca Torbalı şubesinde erkek kuaförlüğü eğitimi de verilirken, kurslarda hafta sonu ve gece grupları da yer alıyor. Bu sayede çalışan, iş sahibi insanlar da bu kurslarda eğitim alabiliyor.

ULUSLARARASI EĞİTİM

Kurslar sonrası Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 4. seviyede iş yeri açma belgesi verilen Nihal Adağ Güzellik Merkezi'nde, erkek berberliği, güzellik uzmanlığı, protez tırnak, masaj tedavi amaçlı tüm güzellik sistemleri, cilt bakımları, selilüt konularında eğitim almak mümkün. Ukrayna, Gürcistan olmak üzere 6 ülkede eğitim veren Adağ Akademi'nin uluslararası arenada kursiyerleri bulunuyor. Ülkemiz dışında Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna, İran, Macaristan, İspanya ve Almanya gibi ülkelerde doğal kozmetikler, kalıcı makyaj ve güzelliğin sırları konularında kongre ve sempozyumlarda uluslararası eğitimler vermeye devam edeceklerini söyleyen Adağ, kalıcı makyaj meslek eğitimi kitabını da yakında yayınlanacağını ifade etti.