Cilde uzman dokunuşu

● Medikal cilt bakımı nasıl yapılıyor? Normal cilt bakımından farkı nedir?

Medikal cilt bakımı; temizleme, buhar, gözenek temizleme ve nemlendirici maske aşamaları ile 1-1.5 saat süren, klinik ortamda doktor kontrolünde dermokozmetik ürünler kullanılarak yapılan işlemlerden oluşmaktadır. Her cilt tipi için ayrı ürün ve teknikler kullanılarak yapılmaktadır. Sonbahar aylarında yağlı ciltlerde sebum salgısı artar ve gözeneklerde daha çok genişleme, daha sık ve yoğun sivilce problemi ile karşılaşılır. Sivilceli ve yağlı ciltlerde, siyah noktalar temizlenmeli ve cildin yağlı görünümünü matlaştıracak özel ürünler kullanılmalıdır. Nemsiz ve kuru ciltte daha yoğun nemlendirici maskeler ve vitaminr içeren ürünler tercih edilmelidir.



● Medikal bakım yaptırdıktan sonraki süreç nasıl gelişiyor?

Cildinize iyi bakmaya evde de devam etmeniz gerekir, yani siz eğer düzenli temizlemez ve nemlendirmezseniz, ne yaparsanız yapın sürekliliği olmaz. Yüz güzelliğinde artık çok tabakalı bakım ve uygulamalar ön plana çıkıyor. En derinden en yüzeye doğru her tabakanın ihtiyaçları doğrultusunda bakım ve onarımı yüz güzelliğinde en iyiye yaklaştıracak yol. Tek katmana ait tedaviler yetersiz sonuç vermeleri nedeniyle artık terk ediliyorlar.



● Günlük bakımda neleri kapsıyor?

Güneş koruyucu yaz-kış ama tabii ki özellikle yaz aylarında günlük cilt bakımımızda yer almalı. Tatilde değil, günlük şehir hayatımızda da güneş koruyucu sürmeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Cildi kapatacak, yoğun ten makyajından uzak durmalıyız. Hiç makyaj yapmasak bile, sadece güneş koruyucu sürmüş olsak da, eve gelince mutlaka yüzümüzü, cilt tipimize uygun biri ürün ile temizlemeliyiz. Nemlendirici yazın çok önemli, özellikle karma ve yağlı ciltler yazın nemlendirici sürmeyi azaltırlar, yoğun geldiğini düşündükleri için. Bu çok yanlış, cildin her mevsim neme ihtiyacı vardır. Üste sürülen nemlendiriciler, yüzeyi nemlendirdikleri gibi aşağıdaki nemi de tutmaya yardım ederler. Bu yüzden daha hafif, su bazlı bir nemlendirici yaz boyunca gündüz ve gece kullanılmalıdır. Cildin yazın da en az kış kadar neme ihtiyacı vardır.