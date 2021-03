Dünyayı onlar kurtaracak

Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) Başkanı Berkay Eskinazi: KADINLARIN işgücünün içinde olmasının küresel kalkınmaya fayda sağladığı defalarca ispatlandı. İş dünyası değişiyor, küreselleşme, teknoloji ve dijital dönüşüm artık her zamankinden çok daha fazla konuşuluyor. Biz de LİYAKAT Derneği olarak kadınların iş dünyasındaki değişime ayak uydurması için çabalıyoruz. Kadınların toplumsal rollerin, sınırların ötesine geçmesi gerekiyor. Bu sınırlar aşıldığında yaşanacak olan değişime, başarıların ardı ardına geldiğine gözlerimizle şahit oluyoruz.



Ege Engel Siz Yaşam Derneği Başkanı İnci Sancak : BUNDAN iki sene önce özel çocuklarımız için çıktığımız yolda kadının yalnızca 'sevgi' ve 'şefkat' duygularıyla neleri yoktan var edebildiğine gözlerimizle şahit olduk. İyiliği kimseden esirgemeyen, yılmayan, eğiten, yetiştiren, sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.



Dirinler Sanayi Makinaları Yönetim Kurulu Üyesi ve Dirinler GMBH Genel Müdürü Nihan Dirin: Dünyanın her yerinde kabul görmüş bir gerçek var, ülke ekonomisi için kadın olmazsa olmaz. Üstelik 'erkek işi' 'kadın işi' diye bir şey de yok. Biz kadınlar istersek her işin altından kalkarız. Kadınlar sanayide ve üretimde fark yaratıyor, süreklilikleri ve iş sadakatleri erkeklere göre çok daha fazla oluyor. Önemli olan ilk adımı atmak, gerisi kolay. Yeter ki gönülden isteyelim, pes etmeyelim. Tüm kadınlara mutlu bir gelecek diliyorum.



Güloğlu Plastik Genel Müdürü Gülçin Güloğlu Uğuz: 21. Yüzyılda oyunun kuralları oldukça değişti. Sadece kadın değil insanlığın yaşam koşullarının çok çok zorlaştığı bir süreçten geçiyoruz. Pandemi döneminde gözlemlediğimiz en önemli şeyin kadın liderlerin yönettiği ülkelerin pandemiyle baş etme şekillerinin diğerlerinden çok daha insancıl ve çok daha başarılı olduğunu gösterdi. Bu da demek oluyor ki 21. yüzyıldan anlımızın akıyla ancak kadının liderlerin artmasıyla çıkabileceğiz.



Dirinler Yönetim Kurulu Üyesi Feyzan Dirin: TÜRKİYE'DE işgücüne erkek nüfusunun yüzde 72,7'si katılabilirken, kadın nüfusunun yalnızca yüzde 34,2'si katılabiliyor. Bu oranın artması için elimizden geleni yapıyoruz. Kadın bakışı, estetik dokunuşu, disiplini ve anaçlığı her işte farklı bir sinerji yaratıyor. Kadın, hem evinde hem de kariyerinde 'mükemmel performansı' en iyi şekilde yönetir. Tam da bu yüzden her iş kolunda kadının sesi yankılanmalı. Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun.



Boyacıoğulları Ömür Süt Ürünleri Dirinler Yönetim Kurulu Üyesi Feyzan Dirin: Müdürü Esra Boyacıoğlu:TARİHİMİZDE her zafer ve başarı öyküsünde kadınların izi var. Sevgi ve cesaretiyle dünyayı değiştiren kadınlarımıza çok şey borçluyuz. Kadınların özgür olduğu, korkmadan var olabildiği, kadına saygının olduğu bir dünya diliyorum. Kadınlar Günümüz kutlu olsun.



Avukat Biriçim Didem Özkardeş: Kadınların her alanda eşit koşullarda kendilerini ifade edebildikleri; korkmadan haklarını savunabildikleri; aklı, kalbi ve emekleriyle var olabildikleri bir dünya diliyorum. Adım atın, hayallerinizin peşinden gidin, hangi yolu seçerseniz seçin kendiniz olmaktan asla vazgeçmeyin. Aradığımız güç, ilham içimizde. Ne istediğini bilen, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü

kutluyorum.



Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Betül Elmasoğlu: Kadın güçlüdür, şefkatlidir, sevgi doludur, merhametlidir. Kadın, aklına koyduğu her şeyi yapabilir. En derin denizde yüzebilir, en yüksekten atlayabilir.. Yeter ki kendimize olan güvenimizi asla kaybetmeyelim, haklarımızdan vaz geçmeyelim, toplumun beklentilerinin ve korkularımızın ışığımızı azaltmasına izin vermeyelim. Her koşulda 'sevgiye' layık olduğumuzu bilelim. Güçlü olalım, güçlü kalalım. Hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.



GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan: KADIN emek, özveri ve mücadelenin vücut bulmuş halidir. Kadın ve erkeğin birlikte ürettiği, eşit olduğu, sevgi dolu güzel bir dünya diliyor, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum.