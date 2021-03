Epoksiyle harikalar yarat

Son yıllarda popüler bir hobi malzemesi haline gelen epoksi, birçok alanda kullanılarak yaratıcılığımızın sınırlarını zorlamamızı sağlıyor. Şeffaf ve esnek yapısıyla her türlü kaplamada ve tasarımda kullanılan epoksi ile hem dekoratif ürünler tasarlayabilir hem de evinizi yenileyebilirsiniz. Epoksi içerisinde çeşitli kimyasallar içerdiği için maske, gözlük ve eldiven gibi gereçlerle kullanmakta fayda var. Reçine ve sertleştirici karıştırılarak elde edilen epoksiyi isteğe bağlı olarak renklendirebilirsiniz.



EV ZEMİNİNDE

Epoksiyle yapılan zeminler diğer zeminler kadar dayanıklı ve kullanışlı zeminlerdir. İsteğe bağlı hem mat hem de parlak sonuçlar elde edebileceğiniz bu kaplama yöntemiyle zeminine çeşitli derinlikler ve yeni renkler kazandırmanız da mümkün. Bu kaplamanın önemli püf noktası epoksinin kurumasını sabırla beklemek ve reçinenin her yere eşit bir şekilde dağılmasını sağlamak.



MASA TASARLAMAK

Epoksi reçinesi kullanarak masif ağaç parçalarından şık görünümlü bir masa tasarlamak aslında çok kolay. İhtiyacınız olacak kadar büyüklükte bir ağaç parçasını epoksi kullanarak pürüzsüz hale getirebilir ve yeni bir masa veya sehpa yapabilirsiniz. İstediğin ebatlarda bir kalıp yardımıyla epoksi reçine uygulamasını kolayca yaparak kurumaya bıraktıktan sonra masanız hazır olacak. Ağaca alternatif olarak gazoz kapakları, bozuk paralar veya doğal taşlarla masa tasarlayabilirsiniz, her türlü yaratıcı fikirle epoksiyi birleştirmeniz mümkün.



ŞIK BARDAK ALTLIKLARI VE TABAKLAR

Çeşitli kalıplar içerisinde aklınıza gelebilecek herhangi bir dekoratif süsü reçinenin içine koyarak veya epoksi boyası kullanarak birbirinden şık ve özgün tasarımlar yapabilirsiniz. Kurumuş epoksi sağlık açısından herhangi bir sorun oluşturmaz, epoksiyi rahatlıkla sunum tabağı olarak kullanabilirsin. Epoksi reçine ısıya dayanıklı olduğu için bardak altlığı veya nihale olmaya da uygundur.



MUTFAK TEZGAHINDA

Reçinenin içine doğal taş, kuru çiçek veya yaprak gibi herhangi bir malzeme koyarak da özgün bir tarz yakalayabilirsiniz. Diğer bir seçenek olarak da epoksi boyası kullanarak mermer veya ahşap görünümü elde edebilirsiniz. Bunun için tek ihtiyacınız olan şey epoksi kururken sabit durmasını sağlayacak tezgahının boyutlarında bir kalıp, gerisi epoksi ve yaratıcılığınız