Erkekler kategorisinde yarışıyor

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu Gökçen Kabaş, boyundan büyük motosikletiyle, Mayıs ayında Yunanistan'da yapılacak olan Hellas Motosiklet Ralli Şampiyonası'na, Bodrum'un sarp yamaçları ve dağlarında hazırlanıyor. Ankara Başkent Motor Sporları Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan, 2016 - 2018 Türkiye Enduro Kadınlar Şampiyonu ve Transanatolia Rallisi'ni bitiren ilk Türk kadın unvanı bulunan Gökçen Kabaş, Türkiye'de kadınlar kategorisinde sayısız şampiyonluklar elde ettiğini belirterek, "Şu anda rakibim yok ama olmalı. Bu nedenle erkekler kategorisinde de yarışmalara başladım. Son ralli şampiyonasında erkekler arasında 30 kişiden 3. olmayı başardım. Bu sporu yapabilmek için belirli kas gücüne sahip olmak lazım" dedi.

RÜZGARI HİSSET

Doktor eşi Atilla Kabaş'ın desteği ile motosiklet sporuna başladığını belirten Gökçen Kabaş, "Motosikleti tutkunu eşimle tanıştıktan sonra, hedefi büyüttüm. Doğada kayalıkların üzerinde çamurda veya karda motosiklet kullanmak, doğayı, rüzgarı hissetmek beni adrenalin tutkunu yaptı. Peş peşe başarılar gelince hedef büyüttüm, eşim de beni destekledi. Bu spor emek, zaman ve özgüven istiyor. Elimizden geldiğince bu sporu yapmaya devam edeceğiz. Umarım bu yolda bize destek olacak insanlarla karşılaşırız. Türkiye adına da güzel başarılar elde ederiz" diye konuştu.



EKSİ 20 DERECEDE BİRİNCİLİK

Kabaş, 2 yıl önce düzenlenen ve bir hafta süren 3 bin kilometrelik Transanatolia Rallisi'nde zorlandığını, kaybolduğunu, düştüğünü, sakatlandığını hatta motosikletinin de arızalandığını ancak yılmadan parkuru başarıyla bitirdiğini anlatarak şöyle devam etti: "Gerçekten zor bir spor, ancak imkan tanındığında bu sporu kadınların da yapabileceğini göstermek istiyorum. Örneğin ilk kez katıldığım ve eksi 20 derecede düzenlenen Kar Ralli'sinde yine birinci oldum. Türkiye'deki hedeflerime ulaştım. Şimdi dünyanın en ünlü rallileri arasında yer alan 5 bin kilometrelik Abu Dabi ve Fas Rallileri'ne katılarak Türkiye'nin adını oralarda duyurmak istiyorum. Dünya şampiyonları İspanyol Lai Sanz ve Rus Anastasia Nifontava'yı örnek alıyorum. Amacım bu sporu kadınlarımıza sevdirerek dünya klasmanında sporcular yetişmesini sağlamak. Bunu başarabilecek yeteneğe sahip kadın sporcularımız ve ortamımız var, biraz destek yeterli olacak"

ADEM ÜLKER