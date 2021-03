Sokakları tuval şehirler

LİZBON PORTEKİZ

Lizbon'un en dikkat çeken özelliklerinden biri de şehrin sokaklarını, binalarını süsleyen rengarenk duvarları. Lizbon sokaklarında dolaşırken insanı çokça düşündüren bolca sosyal mesaj içeren pek çok mural art görebilirsiniz. Özellikle küresel ısınmanın etkilerine dikkat çeken 'Mutsuz Panda' resmi Lizbon'un en bilinen mural artlarından sadece biri.

BUENOS AİRES ARJANTİN

Ummadık köşelerden ansızın karşınıza çıkan resimler ile süslü binalar arasında dolaşmak isteyenlerin favori destinasyonlardan biri de Buenos Aires. Buenos Aires'te duvarları süslemek için sadece bina sahibinden izin almak yeterli, bu yüzdendir ki Buenos Aires'te neredeyse her bina, her kapı bir sanat eseri havasında. 'Mural City' olarak da bilinen Buenos Aires'te duvar resimlerini ilgi alanlarına göre görmek isteyenlere özel turlar düzenlendiğini de söylemeden geçmek olmaz.



SAN FRANCİSCO AMERİKA BİRLEFLİK DEVLETLERİ

San Francisco ve mural art denildiğine akıllara ilk olarak bir dönemin efsanesi 'Çiçek Çocukların' çıkış noktası 'Haight Street', "Mission District" ve "Castro" geliyor. Meksikalıların yoğun olarak yaşadığı açık hava sergisi tadındaki Mission District'e giderseniz bol bol duvar fotoğrafı çektikten sonra kendinize en güzelinden bir taco ziyafeti çekmeyi de ihmal etmeyin



MELBOURNE AVUSTRALYA

Politik ya da hüzünlü hikayesi olan mural art süslemelerinden çok uzakta Melbourne'ün duvarları. Genellikle popülerkültür temalı mural artlarla süslü Melbourne sokaklarında gezerken Nusret'in o meşhur 'saltbae' pozunun resmedildiği bir duvarla da karşılaşabilirsiniz.



BRİSTOL İNGİLTERE

Dünyanın en meşhur sokak memleketi Bristol, sokak sanatı sanatçılarından biri olan Bansky'nin denilince İngiltere'de akla ilk gelen şehir denebilir. Her yaz düzenlenen ve dünyanın pek çok ülkesinden genç yeteneği buluşturan sokak sanatları festivali 'Upfest'te, Bristol sokakları adeta bir açık hava müzesine dönüşüyor



BERLİN ALMANYA

ALMANYA Berlin'de birbirinden güzel mural art tasarımları ile süslü onlarca duvar ya da bina bulabilirsiniz. Her biri, başka bir sanatçının elinden çıkan bu süslemelerin en popülerlerini Ritter, Brandenburg ya da Dom kapıları başta olmak üzere Berlin'in birçok noktasına görebilir, hikayelerini dinleyebilirsiniz.



İSTANBUL TÜRKİYE

İlki 2012 yılında düzenlenen Mural İstanbul Street Art Festivali'nin de etkisiyle İstanbul'daki renkli duvarların sayısı gün geçtikçe daha da artıyor. Özellikle İstanbul'un en tarihi semtlerinden biri olan Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi'nin sokaklarında gezerken semtin dokusuyla bütünleşen resimlerin süslediği duvarlara hayran oluyor insan.



SAO PAULO BREZİLYA

Siyah beyazdan renkliye, sosyal mesajlıdan politiğe pek çok farklı duvar sanatı ile karşılaşabileceğiniz şehirlerden biri de Brezilya'nın kalbi Sao Paulo. İnsanı hayaller alemine sürükleyen duvar sanatları ile Sao Paulo, uzak diyarları keşfetmek isteyenlerin favorisi olabilir. Bu duvarların izini sürmek isterseniz gezinize Vila Madelena mahallesinden başlayabilirsiniz.