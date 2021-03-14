Bu süreci birlikte başarıyla atlatacağız

Pandeminin, eğitim sektörünü de olumsuz etkilediğini söyleyen Özel Çamlaraltı Koleji'nin Genel Müdürü Gülçağ Gençer, korona sürecinde gerekli tüm önlemleri alarak, uzaktan eğitimi kesintisiz olarak sürdürdüklerini belirtti. Gençer, uzaktan öğretimin yanı sıra belirli gün ve haftalara yönelik törenler, veli ve öğrenci seminerleri, yazar buluşmaları, online yarışmalara katılım, kariyer günleri ve veli toplantılarını aksatmadan gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Sürecin başından beri teknolojik altyapı yatırımlarını güçlendirdiklerini, öğretmen ve diğer tüm personelin de gerekli eğitimleri aldırdıklarını vurgulayan Gençer, "Ana sınıfından liseye kadar tüm kademeler sistemimizden yararlanabiliyor. Öğrencilerin derslerinden geri kalmaması ve kendilerini okul ortamında hissedebilmeleri için daha önceki yıllarda kullanılan eğitim portalımız olan ickegitim. com adresi üzerinden daha kapsamlı olarak ve Microsoft Teams uygulamasıyla uzaktan eğitim sistemimizi uygulamaya devam ediyoruz" dedi.