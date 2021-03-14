Çeşme, yılın 12 ayı yaşam merkezi olabilir

Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlığı firması Yakut Immobilien'in kurucusu Cihan Yakut, Çeşme'nin kültürü, tarihi ve doğasıyla önemli bir potansiyel taşıdığını belirtti; ilçenin yılın 12 ay boyunca yaşayan bir çekim merkezi olması gerektiğini söyledi. Yaşanan pandemiyle birlikte doğal yaşama ve sayfiye yerlerine yoğun bir talep artışı yaşadıklarını dile getiren Cihan Yakut, Avrupa'nın önde gelen turizm kentleri ve Miami örneğinde olduğu gibi çok katlı konutların kente önemli katma değer sağlayacağını vurguladı. Uzun yıllar boyunca Almanya, Avusturya ve İsviçre'de gayrimenkul alım satımı ve inşaat sektörlerinde hizmet verdiğini ve 7 yıl önce Türkiye'ye döndüğünü dile getiren Cihan Yakut, Yakut Immobilien ofisi ile kurumlara ve bireylere çözüm ortaklığı sunduklarını belirtti.

A PLUS SATIŞLAR

Yıllardır edindiği deneyimler ile müşterileriyle güvene dayalı bir iletişim halinde önemli projelere imza attığını belirten Yakut, şunları söyledi: "Ben, ortağım Çağlar Özçakır ve ekibim yurt içi ve yurt dışına A Plus konut ve arsa satışları gerçekleştiriyoruz."