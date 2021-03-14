Dinamik Grup İzmir’e hizmet için yola çıktı

İzmir'in tanınmış iş insanlarından Küçük Kulüp Derneği Başkanı ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkan Adayı Emre Sarıgedik, İzmir futbolunun gelişmesinin kent ekonomisinin kalkınmasına da önemli katkı sağlayacağını söyledi. Futbolun 7'den 70'e toplumun tüm kesimlerinde ilgiyle takip edilen en önemli spor dallarından biri olduğunu ifade eden Sarıgedik, İZVAK'ın İzmir futbol kulüplerinin yaşatılmasını ve korunmasını misyon edinen önemli bir güç olduğunu ifade etti.

KALICI DEĞERLER

İzmir'in sportif anlamda önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve İzmirli kulüplerle işbirliği içinde önemli başarılara imza atmak istediklerini kaydeden Emre Sarıgedik "İzmir'in bir kamp merkezi olması için kolları sıvadık. Ödemiş-Gölcük başta olmak üzere kulüplerin sezon öncesi ve arasında kamp yapmaları için uygun şehirlerden biri olan İzmir'in bu vasfının sağlamlaştırılması adına çalışmalar yapılacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki kulüplerle İzmir'de kamp yapmaları adına görüşmeler gerçekleştirilecek. Bir diğer önemli projemiz ise kamp merkezine entegre edilecek bir Sporcu Sağlığı Merkezi olacak. Bu merkez, futbolculara beslenmeden spor yaralanmalarına kadar kapsamlı sağlık hizmeti sunacak. Merkez önemli bir istihdam ve ekonomik gelişim sağlayacak" ifadelerini kullandı.