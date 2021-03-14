Hayat cambazı

Abdullah Koçarlı, 40 yıl cambazlık ve hokkabazlık yaptı. Şöhreti, Türkiye'yi aştı ve dünyanın birçok ülkesinde sahnelere çıktı. Bir zamanlar halkın ilgisinden sokakta yürüyemediğini söyleyen Cambaz Koçarlı'ya, bir gösterisinde en önemli numarası olan elinde elektrikle lamba yakma sahnesinde, elektrik çarptı ve telden düştü. Bu kazadan sonra sakatlanınca hokkabazlığı da cambazlığı da bıraktı.

YEVMİYESİ 15 KURUŞ

"Teli yerden 4 metre yükseğe kurarsın. Yürümeye başlarsın. Alkışı aldın mı ferahlarsın. Ama alkış olmadı mı, tutunamadın mı boynun bükük kalır" diyerek eski günlerini anlatan Koçarlı, şimdi Bafa Gölü kıyısında elektriği olmayan 6 metre karelik bir barakada, kedisiyle yaşıyor. Ünlü sanatçı Semiha Yankı'ya, küçükken kendisinin baktığını da anlatan Koçarlı, "Bir kere İzmir'e geldiğinde beni yanına çağırttı. Bir daha ne ben gittim ne de o geldi. Ne ben onların olduğu yeri, ne de onlar benim olduğum yeri bilirler" dedi. Abdullah Koçarlı, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde doğdu. Bugün 86 yaşında olan Cambaz Koçarlı, küçük yaşta kaybettiği annesinin ardından, babası da başka bir kadınla evlenmiş. Üvey annesinin hakaretlerine ve dayaklarına dayanamayınca bir gün otobüsle İzmir'in yolunu tutmuş. Küçük bir köyden büyük bir şehre gelince ne yapacağını şaşıran Koçarlı, kendisini İzmir Enternasyonal Fuarın içinde bulmuş. Evden kaçıp İzmir'e gelen Cambaz Koçarlı, yatacağı ve gideceği yeri olmadığı için fuarın önündeki çimlerde yatıp kalkmış. Fuarda gösteri yapan sihirbazların ve tel cambazlarının bulunduğu çadır çok ilgisini çekmiş. Zamanın parasıyla 15 kuruş yevmiyeyle sihirbazların ve cambazların yanında çalışmaya başlamış.

FUAR'DA ÖĞRENDİ

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda gösteri yapan sihirbazların ve tel cambazlarının bulunduğu çadırda çalışan Koçarlı, "Seninle bir dakika" şarkısıyla yıldızı parlayan Semiha Yankı'nın babası olan Çukur Muammer lakaplı Muammer Yankı ile tanışıp ve birlikte Türkiye'yi dolaşmışlar. Semiha Yankı küçük olduğundan dolayı ona kendisinin baktığını söyleyen Koçarlı, "Semiha'nın ağabeyi Metin çok iyi bir cambazdı. Bir gün düştü ve rahmetli oldu. Semiha da daha sonra ayrıldı ve şarkıcılığa başladı." diye konuştu.

FERDİ YAVUZ