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Kira geliri beyanı için son 15 gün

Kira geliri beyanı için son 15 gün

14.3.2021

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Emre Özerçen mükelleflerin, 1 Ocak-31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye kira gelirleri için Mart ayının 1'inci gününden son günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerektiğini söyledi. Özerçen, gayrimenkul sermaye iradında gelirin elde edilmesinde "tahsilat esası" benimsendiğini de ifade ederek bu esas uyarınca, kira gelirlerinin vergiye tabi olabilmesi için mutlaka nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerektiğini vurguladı. Özerçen, beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye kazançlarından ibaret olan mükelleflerin elektronik ortamda da ödeme yapabileceklerini belirtti.

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