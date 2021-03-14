Modda Port ile İzmir’i en önden seyredin

Tasarımında Ege denizinin esintilerini içeren ve butik bir rezidans olan Modda Port, en son yapı teknolojileri kullanılarak, yenilikçi, konforlu ve yüksek kaliteli bir yaşam sunuyor, kendine özgü mimarisiyle de deniz konseptiyle bütünleşiyor. Butik bir proje olan Modda Port'un A Plus kategorisinde kurgulanmış tek bloktan oluşan bir residence projesi olduğunu söyleyen firma yetkilileri, "Modda Port, tasarımını Ege Denizi'nin masmavi renginin huzurundan alan, minimalist, her detayı incelikle tasarlanmış deniz ile iç içe bir proje. Her katta 3 ile 4 dairenin olduğu projede, geniş ve ferah iç tasarımlar ile büyük hacimli dairelere yer verildi. Konutlar Aralık 2022 tarihinde sahiplerine teslim edilecek. Modda Port'ta 22 katta toplamda 77 adet bağımsız bölüm bulunacak" diye konuştu.



GÜVENLİ VE SAĞLAM

Modda Port yetkilileri, İzmir Körfezi'nin tam karşısında, Alsancak Limanı'nın hemen arkasında denize ilk parselde yer alan Modda Port'un ulaşım olanakları ile de hayatı kolaylaştırdığını dile getirerek şunları söyledi: "Ulaşımın en kolay noktasında bulunan Modda Port Projesi'ne, 150 metre mesafede İZBAN, metro, tramvay, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının en önemli aktarma istasyonu konumundaki Halkapınar İstasyonu bulunuyor. Proje, depreme dayanıklılığı ile de dikkat çekiyor. 7 aydır zemin altında yoğun bir çalışma sürdürmekteyiz. Yüksek yapılar aslında en güvenilir binalar arasında yerini alır. İleri inşaat tekniği ile 50 metre yerin altında zemini sıkılaştırarak inşa edilen proje kullanılan teknik bazında sayılı projeler arasında bulunuyor. Yüksekliği yaklaşık 70 metreyi bulan projenin neredeyse bir o kadar da yerin altına inerek baret temel üzerine, aplike radye temel sistemi ile inşa edildi. 80x280 cm boyutlarında temelin alt seviyesinden itibaren, 30, 35, 40 ve 50 metre derinliğinde toplamda 53 adet dikdörtgen kesitli C30 hazır betonlu baret temel yapıldı. Binanın temel sistemi 240 cm yüksekliğinde radye plaktır. Modda Port Projesi; İTÜ ve 9 Eylül Üniversitesi olmak üzere, iki ayrı kurumun öğretim görevlileri ile birlikte, ileri hesap yöntemlerine göre analiz edildi. Bu nedenle hem güvenli hem de uzun yıllar huzurla yaşayabileceğiniz bir eve sahip olacaksınız."

SOSYAL ALANLAR

Tüm dairelerin deniz keyfini yaşayabileceğini ifade eden yetkililer, "Projede, profesyonel site yönetimi, kapalı otopark, kapalı bahçe, tenis kortu, fitness salonu, kapalı havuz, SPA ve çeşitli residence hizmetleri bulunuyor. Modda Port'ta ticari alanlar bulunmuyor, tamamen konut ve sosyal alanlardan oluşuyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler Alsancak Plevne Bulvarındaki satış ofisimizi ve www.moddaport. com adresini ziyaret edebilir ve 0 530 738 76 78 numaralı telefonu arayabilir" dedi.