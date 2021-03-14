Organik boyalar da kimyasal içeriyor

● Gebelikte makyaj yapmak sakıncalı mıdır?

Bu konuda yeterli araştırma yapılmamış olmakla birlikte, bugüne kadar makyajın hamilelik üzerinde olumsuz bir etkisi görülmemiştir. Bazı anne adaylarında değişen hormon düzeylerine bağlı olarak cilt kuruluğu, kaşıntı, yağlanma oluşabilir. Bu gibi durumlarda makyaja biraz ara vermek düzenli cilt temizliği yapmak ve uygun nemlendiricilerle birlikte leke oluşumunu azaltmak adına mineral filtreli bir güneş koruyucu kullanmak uygun olacaktır.



● Saç boyamak zaralı mıdır?

Bu konu ile ilgili ileriye dönük, kontrollü çalışmalar yapılamayacağı için geriye dönük bildirilmiş vakalar ve hayvan deneylerinden yararlanılır. Literatürde gebeliğinin herhangi bir döneminde, annesinin saçını boyamasına bağlı olmuş olabileceği düşünülen doğumsal kusurla doğan bir bebek vakası bildirilmemiştir ve hayvan deneylerinde de saç boyası uygulanan hayvanların bebeklerinde bir doğumsal kusurla ya da gebelikte sorunla karşılaşılmamıştır. Bu nedenle, bilimsek çalışmalar ışığında, gebeliğin herhangi bir döneminde saç boyamanın, anne ya da bebeğe, bilinen, kanıtlanmış bir zararı yoktur denebilir. Ama yine de benim görüşüm saç boyama işlemlerini bebeğin oluştuğu ilk 3 ay sonrasına ertelemek daha iyi olur.



● Saç boyatılırken nelere dikkat etmeliyiz?

Saç boyasındaki maddeler saç telinden değil sadece saç derisinden emilebilir. Bu nedenle, saç boyanması sırasında, saç derisiyle en az temas edecek şekilde uygulama yapılmalıdır. Kaldı ki saç boyalarındaki saç derisi tarafından emilebilen kimyasal maddeler çok azdır. Saç boyamayı kendiniz yapacaksanız boyayı, iyi havalandırılmış bir ortamda, eldiven giyerek uygulayın. Normal süresinden daha fazla tutmayın ve saç derinizi bol suyla, güzelce durulayın.



●Boyanın organik olması fark eder mi?

Her ne kadar organik denilse de tüm saç boyalarının içeriğinde kimyasal maddeler kullanılır. (P-phenylenediamine, dihydroxybenzene ve aminophehol bu maddelere örnek verilebilir.) O nedenle, organik adı altında piyasada bulunan bu boyları kullanmanız pek bir fark yaratmayacaktır.



● Kına yakmak peki?

Saça kına yakmanın da mevcut bilimsel veriler doğrultusunda bilinen bir zararı yoktur. Perma ve kalıcı saç düzleştirici yöntemler ise içerdiği maddelerden dolayı zararlı olabileceğinden gebelikte uygulanmamalıdır. Sonuç olarak gebelikte kendinizi nasıl hissettiğiniz çok önemlidir. Gebelikte alışık olmadığınız, kendinizi iyi hissetmediğiniz bir görüntüde kalmanız veya her tür bakımınızı aksatmanız gerekmez. Ama bununla beraber tüm bu verilere rağmen tedirgin hissediyor ve bu 9 ayı sıkıntılı geçirmenize yol açacaksa doğum sonuna erteleyebilirsiniz.

BURCU ILGIN