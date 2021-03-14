Turizmcilerin sezon beklentisi büyük

BU YIL gerçekleştirilen aşılama çalışmaları ile birlikte sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Bodrium Otel & SPA Müdürü Yiğit Girgin, özellikle Mayıs ayı itibariyle iç ve dış pazardan turist yoğunluğu beklediklerini söyledi. Yiğit Girgin, "Geçtiğimiz yıl beklediğimizden daha iyi bir sezon geçirdik. İlk kapanmadan sonra gördük ki konaklama ve yiyecek içecek sektörü hızlı bir şekilde değişime adapte olabildi" diye konuştu. İç turizmin bu yıl da sektöre hareket getireceğini kaydeden Yiğit Girgin, Nisan- Mayıs aylarında havaların güzel gitmesiyle birlikte sezon yoğunluğunun başlayacağını söyledi. Girgin, şöyle devam etti: "Dış turizm ise tamamen havayollarına bağlı. Bunun yanı sıra ülkemizdeki ve dünyadaki vakaların seyri çok önemli. Rehavete kapılmadan tedbirleri yerine getirmeliyiz. Her şey yolunda giderse Haziran ayı itibariyle dış pazarın açılacağını görüyoruz. "

ALTERNATİF TURİZM

İnsanların kalabalık ortamlardan uzak kalmaya devam edeceklerini ifade eden Bodrium Otel & SPA Müdürü Yiğit Girgin, pandemi nedeniyle alternatif turizm seçeneklerinin ve butik işletmelerin tercih edilmesinin söz konusu olduğunu vurguladı. Girgin, şu bilgileri verdi: "Gezginler globalde yaşadığı deneyimi yerelde de yaşamak istiyor. İtalya'da gördüğünü Bodrum'da da görmek istiyor. Lokal pazarın ve tarihi değerlerin keşfedilmesi için Bodrium Otel & SPA olarak bir takım aktiviteler gerçekleştirdik. Doğal ve etnik güzelliklere, Leleg yolu, Karya yolu, tarihi Myndos kapısı gibi tarihi zenginliklere sahibiz. Pandemi alternatif turizmin önemini tekrar hatırlattı."