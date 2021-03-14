Yıllara meydan okumak mümkün

Cildimize iyi bakmamıza ve kırışıklığımız olmamasına rağmen görüntümüz yaş aldıkça yüzümüz niçin değişir?

Yıllarla birlikte yüzünüzün şekli değişiyor. Kusursuz bir cilde sahip olabilirsiniz ama gençlikle özdeşleştirilen kalp şeklindeki yüz hatlarınız dikdörtgen bir form almaya başladıysa bu yaşınıza yaş ekler. Kendinizi her gün aynada gördüğünüz için bu sinsi ve yavaş değişimi algılamanız çok zordur. Önce gençlikle ilişkilendirilen yüz hatlarının nasıl olması gerektiğini bir açalım. Yüz aşağı doğru incelir, çene hattı dar ve yumuşak bir görünüme sahiptir. Bunun aksine yüzün üst bölgesi ise geniş, elmacık kemikleri belirgin ve dışa doğrudur. Bu iki unsur bir araya geldiğinde ortaya bir kalp şekli çıkar. Bu yüz formunun en ünlü örnekleri Scarlett Johansson, Jennifer Lopez, Belki Hadid, Rosie Huntington-Whiteley, Jennifer Lawrence ve Megan Fox. Tabii ki herkes aynı yüz şekline sahip olamaz ancak hemen herkesin gençlik yıllarında yüz hatlarının az ya da çok kalp şekline benzediğini söylemek mümkün.



● Peki, yıllar içinde ne oluyor da, yüz dikdörtgen bir form almaya başlıyor?

Yüzdeki tüm dokuları devamlı aşağı çeken bir faktör vardır: Yerçekimi. Ama gençlikte cildiniz, yüz kaslarınız bu güce karşı duracak kadar dirençli ve sıkıdır. Cilt ve kaslar yaşla beraber sıkılığını kaybettikçe yüzdeki tüm dokular yerçekiminin etkisiyle aşağı doğru meyleder ve yüz daha köşeli, dikdörtgene yakın bir şekil alır. Doğru teknolojiler ve enjeksiyonlarla yüze kaybettiği şekli vermek, çok daha genç ve dinamik görünüm yaratır.



● Peki, ya henüz 20'li ya da 30'lu yaşlarında olan ama genetik olarak çekici olarak nitelendirilen bir yüz yapısına sahip olmayanlar ne olacak?

Bu formu geri kazandırmak için kullanılan teknoloji ve uygulamalardan bu kişiler de yararlanabilir. Kısacası kalp şeklinde, biçimli bir yüze sahip olmak her yaşta mümkün. Haftaya çekici bir yüz sahip olmanızı sağlayacak tedaviler...

BURCU ILGIN