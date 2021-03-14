Zaman kazandıran güzellik kalıcı makyaj

YOĞUN iş temposu ve günlük yaşamın telaşı içinde makyaja zaman ayırmak istemeyenler kadınlar tarafından tercih edilen kalıcı makyaj uygulaması hem estetik bir görünüm hem de zaman tasarrufu sağlıyor. Derya Bozkayalar Kalıcı Makyaj Stüdyosu kurucusu Derya Bozkayalar, kalıcı makyajın mutlaka konunun uzmanları tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Alsancak'taki stüdyosunu Bayraklı'ya taşıdığını dile getiren Bozkayalar, dünyaca tanınan markalı ürünleri kullandıklarını, ürünlerin bitkisel ve organik olduğu için bir yan etkisi bulunmadığını ifade etti. Bozkayalar, "Stüdyomuzda 5 kişi çalışıyor. Başta kalıcı makyaj olmak üzere, protez tırnak ve kirpik lifting işlemleri yapıyoruz. Biz bu alanda uzmanlaştığımız için güzellik merkezlerinin verdiği cilt bakımı gibi hizmetleri vermeyi tercih etmiyoruz. Randevu usulüyle çalıştığımız için daha steril bir ortamda hizmet verebiliyoruz. Hijyen ve müşteri memnuniyeti bizim için önde geliyor" diye konuştu.