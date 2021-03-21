Bebek doğar doğmaz annesinin kollarında temas halinde dinlenmeli

● Anne karnında beslenme nasıl oluyor?

Anne karnındaki bebek plasenta aracılığı ile beslenir. Bebeğin kalbi 2 atardamar ile plasentaya kan pompalar. Kan plasentada temizlenir bir toplardamar aracılığı ile bebeğe geri döner. Bebeğin dolaşımdaki kanının üçte biri plasenta ve kordondadır. Buna "kordon kanı" denir. Oradaki kan da bebeğin kanıdır. Zaten plasenta da bebeğin bir organıdır. Bebek doğduğunda plasenta hala annenin rahminde, bebek dışarıdadır. 45 saniye içinde atar damarlar kasılarak kapanır. Bebeğin kalbinin plasentaya kan pompalaması yaklaşık 45 saniye sonra durur. Açık kalan tek damar toplardamardır ve akımın yönü (bebek plasentadan çok yukarda tutulmadıkça) bebeğe doğrudur.



● Göbek kordonun kesilme zamanlaması nasıl olmalıdır?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) erken kordon klemplenmesi ve kesilmesini doğum sonu 1 dakikalık süreç olarak; geç kordon klemplenmesini ise doğum sonu 2-3 dakikalık süreçte ya da kordon atımın sona ermesinden sonra olarak tanımlamıştır. Göbek kordonunun klemplenmesi ve kesilmesi işlemi, anne ve bebeğin teknik olarak birbirinden ayrılmasından çok daha derin bir anlam taşımaktadır. Yenidoğanın yaşama geçişinin fizyolojik olaylar dizisi ile gerçekleştiği kabul edilirken, bu olaylar dizisinde göbek kordon klemplenme zamanının yenidoğanın sağlığı ve iyiliği üzerine önemli etkileri olduğu fark edilmiştir. Göbek kordonunun kesilmesi için en az 30-60 saniye beklenmesinin bebek üzerine olumlu etkileri olduğu, kan volümünü artırdığı, kan transfüzyonu ihtiyacını ve prematüre yenidoğanlarda intrakraniyal hemoraji riskini azalttığı belirlenmiştir.

● Peki bu geç kesilmenin herhangi bir riski var mı?

Diğer yandan yapılmış çalışmalarda kordonu geç kesilen bebeklerde daha yüksek bilirubin değeri bulunma, ya da laboratuvar olarak polisitemi görülme ihtimali daha yüksek bulunmuştur. Ancak kordonun geç klemplenmesine bağlı artmış "hastalık" hiçbir çalışmada bildirilmemiştir. Yani daha yüksek bilirubin değerleri tespit edilse de,daha sık sarılık görülmemektedir. Ya da başka bir deyişle, "kordonu geç keserek bebeğe zarar verir miyiz?" endişesinin yersiz olduğu ispatlanmıştır. Yani herhangi bir problem olmayan sağlıkla dünyaya gelmiş bir bebeğin önce anne ile ten tene temasını sağlamak onlar birbirine bağlanma süreci içindeyken de göbek kordonunu geç klempleyerek bebeğin bu kandan elde etmesi gereken tüm yararları almasını beklemek. Hayata en iyi şartlarda başlamak tüm bebeklerin hakkı, bebek doğar doğmaz annesinin kollarında ten tene temas halinde dinlenmeli, o sırada en az bir dakika kordonundaki kanını bedenine almalıdır. Tıbbi gereklilik olmadıkça bu süreç bozulmamalı ve bu şartlarda ki doğumların artması tüm dileğimiz...

BURCU ILGIN