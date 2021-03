Çılgın sporların şehirleri

KUŞLARLA YARIŞMA NOKTASI FETHİYE

Türkiye'de yapılacak en güzel adrenalin aktivitelerinin başında, çift kişilik (tandem) yamaç paraşütü ile uçmak gelir. Dünyanın en iyi 10 kumsalından biri olarak gösterilen FethiyeÖlüdeniz üzerinde uçmak, yamaç paraşütü severlerin ilk tercihidir. Babadağ'ın zirvesinden (1956m) tecrübeli pilotunuz eşliğinde bir kuş gibi uçarak, 30dk boyunca Ölüdeniz'in muhteşem lagününü gökyüzünden keşfetmek basit, güvenli ve çok keyifli bir deneyim olacaktır.



AZGIN SULARDA ADRENALİN İÇİN ARTVİN

Artvin Yusufeli'de bulunan Çoruh Nehri, dünyada rafting sporu için en ideal nehirler arasında yer alıyor. Türkiye'de de rafting dendiğinde akla ilk gelen yerlerden biri de yine Çoruh Nehri. Yerli ve yabancı adrenalin tutkunu binlerce turist her yıl rafting yapmak için Artvin'e gelirken, heyecanlarını zirveye taşırken diğer yandan da Çoruh boyunca kilise ve kale gibi tarihi yapıları yakından görme fırsatını yakalıyor.



DALGALARA MEYDAN OKUMAK İÇİN HAWAİİ

Hawaii adalarının başkenti Honolulu'da bulunan Waikiki, geniş ve uzun plajının yanı sıra sunduğu doğa manzaraları ile de gözlere hitap ediyor. Bir doğa harikası olan Waikiki Plajı, sağladığı olanaklar ve coğrafi konumu sayesinde dalga sörfü meraklılarının da ilgi odağı durumunda. Modern sörfün babası olarak anılan Duke Kahanamoku'nun da Waikiki'nin dalgalarıyla büyüdüğünü de belirtmek isteriz



VERZASCA BARAJI'NDA JAMES BOND ATLAYIŞI

220 metrelik atlayış uzunluğu ile dünyanın en yüksek bungee jumping alanlarından biri olan Verzasca Barajı İsviçre'de bulunuyor. Yeşilin her tonunun barındırdığı bir alana inşa edilen bu barajda, yeni heyecanlar peşinde koşan sporcular atlayışlarını yaparken hem adrenalinin hem de manzaranın keyfini çıkarıyor. Verzasca Barajı'nı özel kılan ve yoğun ilgi görmesini sağlayan bir diğer özelliği ise, James Bond 007 filminin bir sahnesinde James Bond'un da bu barajdan atlamasıdır. Dünyanın dört bir yanından insanlar filmdeki bu sahneyi yaşayabilmek için de her yıl Verzasca Barajı'nı tercih ediyor.



GÖKYÜZÜNDEN KESKİN DALIŞIN ADRESİ DUBAİ

BİR yandan gökyüzünde kuşlar gibi özgürce süzülürken diğer yandan da Palmiye Adalarının eşsiz manzarasına kapılmak isterseniz, Dubai'nin Palmiye Adaları tam size göre. Dubai, Skydiving sporunun yapıldığı diğer ülkelerin yanı sıra birey güvenliğine verdikleri önem konusunda da ün kazanmış durumda. Sizler de skydiving yaparken sadece anın tadını çıkarmak isterseniz Palmiye Adaları'ndan başlayabilirsiniz.



MACERA TUTKUNLARINA RİZE'DE ZIPLINE

AYDER Yaylası'nda ve Fırtına deresinde yoğun olarak yapılan bir etkinlik zipline. Çelik halatlarla bağlanarak dağdan aşağı inilen bir aktivite olan zipline sistemini kuran işletmeler, 75 metre yükseklikte, 160 metre uzunluktaki alanda müşterilerine doğal güzellikleri yukarıdan görme imkanı sunuyor. Emniyet kemeriyle bağlandıktan sonra çelik halat yardımıyla vadinin karşı yakasına geçen ziyaretçiler, daha sonra aynı yolu izleyerek başladığı yere dönüyor.



NEFESİNİ TUTUP KEŞFE ÇIKMAK İÇİN GENOVA (PORTOFİNO

SERBEST dalış, adrenalinin yanında huzur veren nadir spor dallarından biri olarak dikkat çekiyor. Nefesini tutup derinliklerine inebileceğiniz şehir de bu spor dalının tamamlayıcı ve en önemli unsurlarından... Portofino kıyıları serbest dalış için en popüler noktalar sıralamasında ilk sırada konuklarına merhaba diyor. Portofino kıyılarına yapılan dalışta keşfe çıktığınızda, sizleri suyun derinliklerinde Christ of Abyss Heykeli de karşılıyor.