Evde çiftlik havası estirin

Doğal ahşap yemek masası

Çiftlik evi havasını vermek için, geri kazanılmış veya klasik ahşaptan yapılmış bir malzeme ile tekerlek ekleyerek ya da eklemeden kolayca bir yemek masası oluşturabilirsiniz. Yemek söz konusu olduğunda, doğal ahşapta yer alan tahıl, solucan delikleri ve ezikler, ailelerin bir ziyafet için toplanabileceği bir çiftlik evi masasının hoş karşılama unsurlarıdır. Görünümü tamamlamak için antika sandalyeler de kullanabilirsiniz.



Derin lavabo ve kaz boynu musluk

GEleneksel olarak faydacı bir fikstür, derin bir çiftlik evi lavabosu ve kaz boynu musluğu herhangi bir mutfakta anında rahat bir zarafet yaratabilir. Bu çiftlik evi tarzı, görünümü bitirmek için yumuşak beyaz dolaplarla çok daha iyi bir kombin yaratabilir.



Doğal malzemeden halılar

Çiftlik evi tasarımının anahtarı, doğal unsurları eve getirmektir. Jüt, sisal veya yün halılar sakin bir ifadeye sadık kalarak rahatlık katan kolay yaşam için mükemmel bir tercihtir. Başka bir diğer halı seçeneği yumuşak renklerde örgülü bir halıdır. Bu alan halıları, en iyi görüntüyü ahşap zeminler üzerinde sağlayabilir.





Kolay temizlenebilir kılıflar

Çiftlik evi tarzında genellikle, rahat ve yıkanması kolay mobilyalar idealdir. Koltuk kılıflarının en olumlu tarafı sadece kolay temizlenebilirliği değil, aynı zamanda mevsime göre değiştirilebilir olmasıdır. Yıl boyunca beyaza sadık kalmaya karar verirseniz, onları farklı renk ve dokularda yastıklarla istediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz.



Veranda hissi

Sallanan sandalyeler ve salıncaklar bir çiftlik evinin en dekoratif ürünleridir. İçecekler için küçük bir masa ve gizlilik için bir sundurma kafes ekleyebilir ve kendinize mükemmel bir açık alan yaratabilirsiniz.



Gizli saklı teknoloji

Çiftlik evi tarzının çağrıştırdığı nostaljik hissi geri getirmek istiyorsanız teknolojiyi mümkün olduğunca gizlemelisin. Bazı kabloları delikleri kesilmiş dekoratif kutularda saklayabilirsiniz. Televizyon ve müzik sistemi gibi büyük eşyaları dolaplara ve kapaklı gizli alanlara yerleştirebilirsiniz.



Açık raflar

Çiftlik evi tarzı kolay yaşamdan ibaret olduğundan, açık raflar evinde ihtiyacın olan her şeye kolay erişim sağlar aynı zamanda şık bir görünüm de oluşturur. Antika bir kafesi çamaşır yıkama malzemeleri için açık bir raf olarak yeniden kullanabilir veya doğal malzemeler kullanarak kendi rustik raflarınızı oluşturabilirsiniz.



Ayaklı küvet

Önemli stili ve yükseltilmiş tasarımı ile ayaklı küvet, rahat çiftlik evi tarzının vazgeçilmez parçalarından biri olabilir. Daha iyi bir etki için banyo malzemeleri veya havlu sepeti tutmak için küvetin yanına antika bir sandalye veya tabure yerleştirebilirsiniz.





Antika detaylar

Antikalar klasik çiftlik evi iç mekanlarında kullanılacağından dokunmaya karşı hassas olmamalıdır. Günlük kullanıma dayanacak kadar sağlam olduklarından emin olmalısınız.

MELİH DEMİRTAŞ